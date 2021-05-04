Estados Unidos: Repunte en adopción de mascotas

En Estados Unidos cientos de familias estresadas buscan un alivio cálido, un consuelo que encuentran en las mascotas, y es que la adopción de perros y gatos ha aumentado considerablemente en los últimos meses.

Las tasas de acogida en los refugios de animales aumentaron un 40% en 2020 con respecto al año anterior, ya que las personas se enfrentaron al punto álgido de la pandemia.

"Ha habido una gran efusión de la comunidad tanto por la crianza como por la adopción desde la pandemia", dijo Leslie Granger, presidenta y directora ejecutiva de un grupo sin fines de lucro de Nueva York que ha estado encontrando hogares amorosos para los animales rescatados desde 1903.

"Solo en la primera semana de marzo pasado, tuvimos más de 700 solicitudes de crianza en Nueva York", dijo Granger.

"Hemos tenido una demanda increíble de personas que quieren acoger y adoptar a una mascota, y no estamos viendo que esto se desacelere".

Rates of pet adoption in the U.S. are soaring as people seek out pets to help them cope with isolation https://t.co/XQbjtzbXnm pic.twitter.com/wG75g9v9KI — Reuters (@Reuters) May 4, 2021

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Recientemente, en Manhattan, comenzó el trámite de adopción de 40 mascotas. Cachorros de ocho semanas de nacidos y un gatito que aún se alimenta con biberón.

Este refugio de Nueva York tiene la política de no matar a los animales; se distingue de otros refugios que ponen a las mascotas a dormir si no son adoptadas después de un cierto período.

¿Por qué hay tantas mascotas en adopción?

Expertos explican que en medio de esta pandemia algunos dueños de mascotas abandonaron a sus animales en las calles, lo que ha sido un factor para que aumente la población en los refugios. Otro factor es que cada gata puede tener cinco camadas cada año, lo que lleva a un auge en la cifra de gatos callejeros.

El refugio neoyorkino enseña a los amantes de los gatos cómo atrapar y castrar gatos salvajes, "que es la única forma humana de reducir la población de gatos de la comunidad".

Este lugar de adopción solo tiene un consejo: "Si estás pasando por un mal momento, siempre puedes tomarte un poco de tiempo y conseguir besos de cachorros o abrazos de gatitos. ¡Adopta!".

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