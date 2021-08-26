Estrella porno Ron Jeremy, acusado de cargos de agresión sexual

El actor porno Ron Jeremy se declaró no culpable de más de 30 cargos de agresión sexual, incluidos 12 de violación, en el área de Los Ángeles durante un periodo de 23 años.

Ron Jeremy es acusado formalmente de violación

La oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles dijo que Jeremy fue acusado por un jurado la semana pasada de los cargos, que implican a 21 mujeres de entre 15 y 51 años de edad.

Jeremy, de 68 años, era uno de los nombres más importantes de la industria del cine para adultos, habiendo aparecido en más de 2.000 películas a partir de la década de 1970.

Porn star Ron Jeremy indicted in Los Angeles on more than 30 sex charges https://t.co/ftxtHchtet pic.twitter.com/2aSbKCN2n0 — Reuters (@Reuters) August 26, 2021

El abogado de Jeremy dijo en un correo electrónico que el actor es "inocente de todos los cargos". En agosto de 2020, Jeremy escribió en Twitter; "¡No puedo esperar a demostrar mi inocencia en el tribunal! Gracias a todos por todo el apoyo".

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Jeremy estaría en un centro correccional de Los Ángeles

Fue detenido por primera vez hace más de un año acusado de violar a tres mujeres y ha permanecido entre rejas a la espera de un juicio. Durante la investigación, que ha durado meses, se han presentado más víctimas.

La oficina del Fiscal del Distrito dijo que la acusación implicaba a 21 víctimas y una conducta que se remonta a 1996. Los cargos incluyen 12 de violación forzada, siete de cópula oral forzada, seis de agresión sexual y dos de penetración mientras la víctima estaba dormida o inconsciente.

Los presuntos delitos tuvieron lugar en clubes nocturnos y bares de la zona de Los Ángeles, durante una sesión fotográfica y en la casa de Jeremy, según la oficina del fiscal.

La policía sigue investigando el caso.

