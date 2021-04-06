Estrenan club de literatura para niños en favela de Brasil

Un proyecto en Río de Janeiro está poniendo sonrisas en los rostros de los jóvenes con una celebración especial de la literatura.

Complexo Alemao es una de las favelas más grandes y peligrosas de Río de Janeiro, pero este fin de semana las bandas de narcotraficantes cedieron temporalmente el control del territorio para un evento especial.

Los vecinos se reunieron como maestros en la guardería "Little Star", entregaron dulces de chocolate y libros a los niños que no han podido asistir a la escuela durante meses.

En el interior, los estudiantes se reunieron para una rara celebración del club de lectura.

Aunque felices de recibir dulces, en su mayoría estaban hambrientos de palabras, devorando estas obras disponibles gratuitamente de autores locales con temas, personajes e historias de las favelas.

Proyecto de literatura en favelas de Brasil. REUTERS

Le dieron vida a un club de lectura

"Decidimos crear un club de lectura durante la pandemia porque no muchos niños tienen Internet por lo que no pueden aprender a distancia y los resultados han sido maravillosos porque les encanta leer", dijo Carolina Marinho, fundadora del club de lectura.

Al llegar en mototaxi, la atracción principal del evento fue el autor Otavio Junior, el primer escritor de favelas negras en ganar el codiciado Premio Jabuti de Literatura Infantil, el más prestigioso de Brasil.

Poniéndose manos a la obra, Junior llevó a cabo un concurso para emparejar a los autores con sus libros.

Todos eran bien conocidos por estos niños que se sentaron cautivados mientras el autor ofrecía historias personales y palabras de aliento.

"Estos niños no tienen muchos ejemplos de personas negras exitosas en sus vidas. Como autor negro que ha publicado varios libros, quiero inspirarlos para que echen un vistazo a esta literatura tan importante", dijo Junior.

