En Francia “Perro Robot” se roba la atención en la Milipol París

La vigésima segunda edición de la exhibición de seguridad nacional y tecnología "Milipol Paris" se lleva a cabo del 19 al 22 de octubre y acoge a decenas de países, entre ellos Israel, Estados Unidos y Suiza.

El perro robótico cuesta "menos de $ 1 millón", según el director de proyectos especiales de Ghost Robotics, Tom Jacobs, quien añadió que la tecnología que ha avanzado en los últimos años, permite al perro robot mantener el equilibrio en terrenos difíciles.

"Realmente se puede usar para salvar vidas, por lo que en situaciones peligrosas en las que necesita ingresar a un edificio y hay una amenaza desconocida en el edificio, es mejor poner el robot para que funcione primero, para inspeccionar y hacer un reconocimiento, revise el situación, declare que es segura, ya sea de los combatientes enemigos, o también desde el punto de vista de detección de gas o humo", dijo Jacobs.

El director de proyectos especiales le dedicó mucho tiempo al perro robot, dijo que "realiza todas las situaciones aburridas, sucias y peligrosas. Entonces, cualquier cosa aburrida donde tenga estos empleos mal pagados que pueden no estar prestando atención por seguridad, no se aburre ni se cansa. Cualquier cosa sucia, donde sea un área contaminada, es mejor poner el robot allí. O cualquier cosa peligrosa, sin duda es mejor poner el robot allí".

Une ouverture sous le 🌞 ! Belle 1ère journée à tous sur #MilipolParis 2021 !#MilipolParis just opened its doors! Wish you a lovely first day! pic.twitter.com/KfeF1isVvo — Milipol Paris (@Milipol_Paris) October 19, 2021

La muestra francesa de seguridad y tecnología ya se recupera de la pandemia

El primer día fue inaugurado por el ministro del Interior, Gerald Darmanin, quien también dio un paseo por la exposición en Villepinte, un suburbio al norte de la región de París.

Yann Jounot, presidente de la feria Milipol, dijo que si bien los asistentes aún no se encuentran en los niveles anteriores a COVID, el negocio estaba comenzando a recuperarse debido a que la crisis de salud muestra signos de recuperación.

"Sufrió la pandemia, como todos los sectores empresariales, pero bastante menos, porque las necesidades de seguridad siguen siendo extremadamente importantes, independientemente de los ciclos económicos", aseguró Jounot.

La feria comercial Milipol, un evento mundial dedicado a la seguridad nacional, se organiza cada dos años en la región de París.