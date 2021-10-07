Guatemala declara Patrimonio Cultural la celebración de la Virgen del Rosario

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala declaró las actividades culturales y religiosas en honor a la Virgen del Rosario, que se realizan en el mes de octubre, como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

La declaración quedó plasmada en el Acuerdo Ministerial 1062-2021. Fue firmada por el ministro Felipe Aguilar y entregada a las autoridades religiosas de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, conocida como Templo de Santo Domingo.

Este 1 de octubre el Ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, anunció la declaración como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación de las manifestaciones culturales y religiosas de la celebración del mes de octubre en honor de la Virgen del Rosario. pic.twitter.com/4oreYuLKvk — Ministerio de Cultura y Deportes (@McdGuate) October 2, 2021

La celebración del mes de octubre en dicha iglesia data de 1888; en la festividad convergen expresiones culturales de religión, artesanía, gastronomía, música, altarería tradicional, entre otras que atraen a miles de personas y fortalecen la identidad nacional.

Ahora, la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la Nación garantizará la protección, defensa, investigación, conservación y salvaguarda de esta tradición.

En este año, por la pandemia del coronavirus, hay actividades que se han restringido. Sin embargo, los fieles pueden realizar la tradicional visita a la Virgen realizando un registro previo, continuando con una tradición centenaria.

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Registro previo para visitar a Virgen del Rosario en octubre

Para evitar aglomeraciones, el Templo de Santo Domingo del centro histórico de la Ciudad de Guatemala informó que para poder visitar a la imagen de la Virgen del Rosario durante el mes de octubre, deberá hacerse un registro previo en la oficina parroquial.

En todo el mes de octubre es tradición en dicho templo, visitar la imagen de la Virgen, la cual es considerada patrona de la República.

Antes de la pandemia, se instalaba una feria de comerciantes alrededor de la iglesia, donde se podían adquirir artículos religiosos, dulces típicos y los platillos característicos de la época.

Los peregrinos hacían largas filas para subir a la capilla donde se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario. Las visitas eran constantes durante todo el mes y especialmente los domingos.

Sin embargo, la pandemia cambió las mecánicas de las diferentes festividades, por ejemplo, en el año 2020, se permitió ingresar al templo en la entrada del coro, para evitar las aglomeraciones en el interior del lugar.

