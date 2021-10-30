Halloween, disfraces y el “Juego del Calamar”, son la sensación

Miles de personas en todo el mundo utilizaron sus mejores disfraces para celebrar el Halloween, los atuendos de la serie del "Juego de Calamar", fueron los más utilizados a nivel mundial.

Sul Hyuk-joo, residente de Corea del Sur:

Como era de esperar, veo tantos disfraces del “Juego del Calamar” aquí y mucha gente usándolos. Es como en el programa. Es emocionante ser una de las personas aquí y hoy se siente como un día muy especial.

Corea del Sur, la cuarta economía más grande de Asia, se ha establecido como un centro de entretenimiento global con su vibrante cultura pop, que incluye la banda BTS y películas como las ganadoras del Oscar "Parásitos", una sátira sobre la clase y la sociedad, y "Minari" sobre una familia de inmigrantes coreanos en los Estados Unidos.

La gente usa disfraces de la serie del “Juego del Calamar” para celebrar Halloween. REUTERS/ Heo Ran|HEO RAN/REUTERS

Halloween, disfraces y el "Juego del Calamar", la sensación en Asia

Los disfraces inspirados en la popular serie del "Juego del Calamar" se llevaron el espectáculo en un desfile anual de Halloween en la ciudad de Taipei, en Taiwán.

Los asistentes a la fiesta, entre ellos muchos niños por debajo de la restricción de edad para ver el programa, se les podía ver con el traje completo del "Juego del Calamar", entre ellos incluso había un grupo que presumía un ataúd con moño, igualito al de la serie.

Yeh Jin-Ping, residente de Taiwán:

Mi hijo vio la sinopsis del video en YouTube y luego nos dijo que quería comprar los disfraces de Squid Game, luego nos vestimos también para combinar con su disfraz.

El desfile de Halloween se produce después de que Taiwán relajó recientemente las medidas de prevención de epidemias y permitió que las personas se quitaran los cubrebocas al salir a la calle.

La gente usa disfraces de la serie del “Juego del Calamar” para celebrar Halloween. REUTERS/Thomas Peter|THOMAS PETER/REUTERS

Halloween y disfraces traidicionales, los preferidos en Europa

Monstruos manchados de sangre equipados con una motosierra y un carnicero que arrancó las tripas del estómago de una de sus víctimas asustaron a varios cientos de participantes de las celebraciones de Halloween en el castillo Frankenstein del sur de Alemania.

Las personas disfrazadas de vampiros y zombis en busca de sangre y angustia no se sintieron decepcionadas, dijeron mientras se escuchaban gritos de mujeres jóvenes atacadas por monstruos cerca.

Petra Kaemmerer, residente de Alemania:

Hemos estado celebrando Halloween durante más de 40 años y Halloween, que no debe confundirse con el carnaval, significa ensuciarse y ensuciarse. Nos arrastramos por el suelo y arrastramos a la gente al juego. Tenemos personajes muy aterradores caminando por aquí que asustan tanto a mucha gente que a veces ni siquiera logran atravesar la puerta de entrada del castillo.

Cuenta la leyenda que los espíritus incorpóreos de todos los que habían muerto durante el año anterior volverían en busca de cuerpos vivos para poseer durante el año siguiente.