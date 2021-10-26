Colocan muñeca de “El Juego del Calamar” en parque de Seúl

Younghee, la temible muñeca de "El Juego del Calamar", fue instalada en el parque Olímpico de Seúl y atrajo a cientos de curiosos que tuvieron la oportunidad de experimentar un poco de lo que se sintió participar en el juego de la exitosa serie de Netflix.

La réplica de la muñeca que llegó al parque de Seúl mide cuatro metros de altura y porta su característico vestido de naranja, con su playera amarilla, calcetas blancas y sus dos coletas en la cabeza.

Los visitantes del parque aprovecharon la presencia de la muñeca para jugar este martes al tradicional juego coreano "mugunghwa ggoti pieotseubnida" al ritmo de la música, que significa que la "mugunghwa" (flor) ha florecido, equivalente al juego "luz roja, luz verde" de la serie de la plataforma de streaming.

|Reuters

"Quería saber qué se siente al estar en el juego. Es como si estuviéramos en el juego, oyendo la música y viendo esta muñeca", dijo la filipina Sung Hye-jin, uno de los asistentes al parque de Seúl, de pie frente a la enorme muñeca.

Los fans de "El juego del calamar" no perdieron la oportunidad de llegar al parque para admirar a la popular muñeca, y desde niños pequeños hasta adultos e incluso perros usaron los trajes verdes con la etiqueta "456", como el uniforme del personaje principal de la serie.

"Me gustó mucho la serie, así que vine aquí con este disfraz para Halloween", mencionó Dae-hwan, otro asistente al parque.

Está previsto que la figura de la muñeca se exhiba en el parque Olímpico hasta el 21 de noviembre, de acuerdo con un funcionario del recinto.

"El juego del calamar" fue vista en 142 millones de hogares desde su estreno el 17 de septiembre, ayudando a Netflix a sumar 4.38 millones de nuevos suscriptores.

Maestro evita que copien en examen con la muñeca de "El juego del Calamar"

El éxito arrasador de "El juego del calamar" dio popularidad a la mayoría de sus personajes, y uno de los más reconocidos es precisamente la muñeca, que se espera sea el disfraz preferido en este Halloween.

Incluso la imagen de la muñeca ha sido usada con otros objetivos, como un profesor de bachillerato en España que usó a la muñeca como estrategia para evitar que sus alumnos copiaran durante un examen.

Durante la prueba, el profesor colocó una pantalla en el salón donde aparecía la muñeca de "El juego del calamar" observando a los alumnos, y la estrategia del docente se volvió viral en redes sociales.

