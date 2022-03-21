Huérfanos de Ucrania necesitan atención médica urgente
Son más de 70 huérfanos, bebés y niños, que han llegado a un hospital en Kiev, Ucrania, médicos les realizarán cirugías que requieran para vivir.
En las últimas dos semanas, más de 70 huérfanos, entre bebés y niños, vivieron en refugios antiaéreos de la ciudad de sitiada de Sumy, en el noreste de Ucrania.
Ahora han sido trasladados de manera segura a un hospital de Kiev, la capital del país, donde médicos les brindarán la atención necesaria y en caso de que algún pequeño requiera alguna cirugía se la realizarán.
Bebés con menos de tres meses de nacidos
"Estos niños no tienen padres, vivían en un orfanato. Los cuatro nacieron a principios de este año. Algunos tienen un mes, otros dos meses", contó Borys Todurov, cirujano cardiaco de Kyiv Heart Center, además, señaló que no había nadie quien pudiera ayudar o cuidarlos porque comenzaron los combates.
Por fortuna lograron trasladarlos, "fueron llevados en una ambulancia, los cuatro en la misma, acostados en las camillas", Todurov agregó que estos bebés y niños "iban a viajar más lejos, a Lviv, pero los mantuvimos aquí, porque estaban en estado crítico".
A la mayoría de estos bebés y niños huérfanos los han trasladado a la ciudad de Lviv, Ucrania que tiene frontera con Polonia, pero como algunos estaban muy enfermos, fue necesario detenerse en Kiev para que recibierán atención médica urgente.
Los cuatro bebés han llegado al Kyiv Heart Center, el principal hospital de cardiología y cirugía cardíaca de Ucrania, señaló Todurov, "este niño tiene una enfermedad cardíaca congénita", así que es urgente una intervención médica, entonces, "en dos meses necesitará una cirugía a corazón abierto, lo operaremos", consignó Todurov.
El Kyiv Heart Center está ubicado a 10 kilómetros de la línea del frente, el suburbio capitalino de Brovary, Ucrania, autoridades y médicos tienen miedo de que los ataques rusos, en el intento por avanzar sobre Kiev, sean una amenaza para las cirugías que les relizarán en los próximos días a los bebés.
Ataques contra inocentes
Personal médico de Ucrania cuida de los huérfanos lo mejor posible, aseguran que muy pronto necesitarán apoyo para adquirir pañales, medicinas y comida, aunque estos bebés y niños tienen poco de haber llegado al hospital, al menos Todurov ya sabe lo que necesitan, "está acostumbrado a dormir en esta posición. Ahora tiene hambre, comeremos pronto", señaló.
El cirujano Borys Todurov lanzó una interrogante, al ver como bebés y niños sufren de manera indirecta las consecuencias de la operación militar rusa en Ucrania, "¿Cómo es que el mundo ha permitido que algunas personas vengan a Ucrania y maten a nuestros hijos? Esta es mi pregunta para ustedes, ¿cómo es esto posible?"
"Lo hacen a propósito, arrojan bombas sobre orfanatos, hospitales de maternidad, hospitales infantiles. ¿Cómo es esto posible, hoy? Todurov finalizó.