Huracán Ida avanza hacia el Golfo de México y rumbo a Estados Unidos

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que el huracán Ida se precipitó el viernes sobre la Isla de la Juventud de Cuba y que la costa estadounidense del Golfo de México se preparaba para un impacto directo este fin de semana a medida que la tormenta se dirigía hacia la región.

Heavy rain and flooding impacts from Ida will likely be felt not only along the Gulf Coast, but further north and east into the Tennessee Valley, the southern Appalachians, and even the Mid-Atlantic next week. Follow the latest rainfall forecast from WPC: https://t.co/CGD8yEn30V. pic.twitter.com/Ijd5DY7r8U — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) August 27, 2021

Ida seguirá ganando fuerza y velocidad

Ida alcanzó la categoría de huracán mucho más rápido de lo que esperaban los meteorólogos. Las autoridades de la ciudad de Nueva Orleans ordenaron a los residentes que evacuaran las zonas situadas fuera del sistema de diques, con una evacuación voluntaria para el resto de la población.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el jueves estado de emergencia y dijo el viernes que había enviado una solicitud al presidente Joe Biden para que se declarara la emergencia federal "antes de la recalada".

"Desgraciadamente, se prevé que Luisiana reciba un golpe directo y fuerte de la tormenta tropical #Ida, que se ve agravado por nuestra actual cuarta oleada de COVID-19. Este es un momento increíblemente desafiante para nuestro estado", escribió Edwards en Twitter.

Ida golpeó contra la cubana Isla de la Juventud con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, dijeron los meteorólogos.

Yanet Toledo, una ama de casa d 41 años, dijo por teléfono a Reuters que había preocupación entre las personas pues las experiencias de anteriores huracanes habían sido pésimas en la Isla de la Juventud. "Ya no hay personas caminado por las calles y el servicio eléctrico ha sido cortado para evitar accidentes", dijo.

"Estamos encerrados en la casa pues no se puede ni salir a la puerta, el viento te empuja constantemente. Y la lluvia va siendo más intensa. Son ininterrumpidas las rachas de viento", añadió Toledo, quien dijo que un árbol del patio de su casa fue derribado de raíz debido al viento.

Ida se dirigía hacia la más occidental provincia de Cuba, Pinar del Río. Las autoridades priorizaban la protección con mantas de unas 35.000 toneladas de las hojas de tabaco, uno de los rubros exportables más importantes de la isla caribeña.

"Está lloviendo y hay vientos fuertes. El tendido eléctrico y los árboles han comenzado a moverse velozmente en las calles a causa de los vientos, dijo una reportera de la radio local Guamá.

Luisiana, Misisipi y Alabama en riesgo

Se esperaba que la tormenta siguiera ganando fuerza y velocidad sobre las cálidas aguas del Golfo, poniendo en peligro las líneas costeras de Luisiana, Misisipi y Alabama, dijeron los meteorólogos. Se estimaba que Ida tocara tierra en la costa norte del Golfo de México el domingo.

Las autoridades de las zonas costeras estadounidenses que se preparan para la tormenta instaron a los residentes a sacar los barcos de los puertos y alentaron las evacuaciones tempranas.

Las autoridades del distrito de Lafourche, en Luisiana, dijeron que iban a decretar una evacuación voluntaria especialmente para los habitantes de las zonas bajas, las casas móviles y las casas rodantes. Vientos huracanados de unos 177 km/h con ráfagas de 209 km/h podrían golpear el estado, según los pronósticos.

Ida tocaría tierra en la costa norte del Golfo de México el fin de semana

"Para el sábado por la tarde, todo el mundo debería estar en el lugar en el que pretende pasar la tormenta", dijo Edwards el jueves.

El Instituto de Meteorología de Cuba dijo que Ida provocaría marejadas ciclónicas hasta el este de La Habana. El gobernador de la Isla de la Juventud, Adiel Morera, dijo que un centro de evacuación estaba listo para recibir a las familias en la ciudad principal de Nueva Gerona y que ya se habían asegurado las embarcaciones marítimas a lo largo de la costa.

Jamaica quedó inundada por las fuertes lluvias y hubo desprendimientos de tierra tras el paso de la tormenta. Muchas calles estaban intransitables y obligaron a algunos residentes a abandonar sus casas.

