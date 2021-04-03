¡Increíble! Joven británico escala rascacielos de Barcelona

George King, el hombre que escaló a mano limpia "The Shard" en Londres, volvió a jugarse la vida, esta vez en Barcelona.

Esta vez escaló sin cuerdas ni medidas de seguridad, uno de los rascacielos más altos de Europa.

Las multitudes vieron cómo el británico de 21 años subió poco a poco hasta la cima del Melia Barcelona Sky Hotel, cuya punto más elevado se encuentra a 116 metros del suelo.

Cuando bajaba y como normalmente le ocurre, King fue detenido por los Mossos d'Esquadra, la policía catalana.

Las autoridades informaron que le impondrán una multa y luego quedará libre.

El británico George King escala un hotel de 20 plantas en Barcelona sin ningún tipo de protección https://t.co/53YauB5bWW — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 2, 2021

"Cuando estaba en la cima, sentí que estaba en otra dimensión de felicidad", dijo King a la agencia de noticias Reuters. "Cuando me encontré con la policía en el camino hacia abajo, mi cabeza todavía estaba en las nubes".

King quien escaló el hotel de Barcelona en cuestión de escasos 20 minutos, también ha subido a la Torre Agbar de Barcelona, un rascacielos de 144 metros de altura.

Joven británico escala rascacielos en Barcelona. REUTERS

Dos años jugándose la vida

El joven subió por primera vez al edificio The Shard de 310 metros de altura en la ciudad de Londres en 2019, la torre más alta del Reino Unido, sin ningún tipo de seguridad.

Aquella vez la hazaña no solo le costó una multa, sino también seis meses en un centro de delincuentes juveniles, donde lo encarcelaron por incumplir una orden civil dictada por los propietarios del edificio.

George King, originario de Oxford en Inglaterra, hoy por hoy dedica su vida a viajar por todo el continente europeo a bordo de su camioneta y buscar nuevas pruebas con las que pueda desafiar sus miedos y sus virtudes a cientos de metros del suelo.

