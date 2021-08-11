¡Italia arde! Incendios y temperaturas de casi 50° forman un infierno

¡Un infierno! En Italia las llamas de los incendios salpicaron las colinas cercanas a la ciudad siciliana de Giarratana este miércoles, quemando el bosque de pinos y amenazando casas y granjas.

"Nuestro pequeño pueblo fue realmente invadido por el fuego. Es una catástrofe, todo el parque Calaforno y sus alrededores se incendiaron. Hemos vivido y seguimos viviendo momentos realmente tristes", dijo la residente Giovanna Licitra.

Los incendios continuaban devastando el sur de Italia, quemando miles de acres de tierra y matando a un hombre en su casa en Calabria, mientras las temperaturas alcanzaban récords muy por encima de los 40 grados Celsius y los vientos cálidos avivaban las llamas.

🎦〰️🔥🔗🇮🇹 Fires ravaged southern #Italy burning thousands of acres of land and killing a man in his home, as temperatures hit records well above 40 degrees Celsius (104°F) and hot winds stoked the flames. #Italia #EU #Europe #Disaster #heatwave pic.twitter.com/NGjyOsYqIz — A Deniz Engelhardt (@EngelhardtDeniz) August 11, 2021

Sicilia vive un infierno a casi 50° Celsius

En la ciudad de Floridia, en el sur de Sicilia, la temperatura alcanzó los 48,8 grados Celsius a primera hora de la tarde, la temperatura más alta jamás registrada en Europa, informó el diario Corriere della Sera, citando el sistema regional de información meteorológica.

Los bomberos dijeron en Twitter que habían llevado a cabo más de 3 mil operaciones en Sicilia y Calabria en las últimas 12 horas, empleando siete aviones para tratar de apagar las llamas desde arriba.

Impulsados por el clima cálido, los incendios han estallado en el sur de Europa en las últimas semanas, con un gran daño en el paisaje de la isla italiana de Cerdeña.

Italia arde en medio de incendios y temperaturas récord. REUTERS/Antonio Parrinello|ANTONIO PARRINELLO/REUTERS

Grecia y Argelia, también son víctimas del fuego

En Grecia, muchas aldeas de la península del Peloponeso fueron evacuadas el miércoles mientras los exhaustos bomberos luchaban contra los incendios forestales por noveno día consecutivo.

En el otro extremo del Mediterráneo, los incendios también arrasaron áreas boscosas del norte de Argelia el miércoles, matando al menos a 65 personas, informó la televisión estatal.

El Mediterráneo se ha convertido en un punto caliente de incendios forestales, con Turquía golpeada por los incendios más intensos registrados y una ola de calor que produce un alto riesgo de nuevos incendios y contaminación por humo en la región, dijo el miércoles un monitor de la atmósfera de la Unión Europea.

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El cambio climático inducido por el hombre está haciendo que las olas de calor sean más probables y más severas, dicen los científicos. El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico (CAMS) de la UE dijo que las condiciones cálidas y secas habían aumentado el peligro de más incendios, aunque las altas temperaturas por sí solas no desencadenan incendios forestales porque necesitan una fuente de ignición.