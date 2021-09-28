¡James Bond está de vuelta! Se estrena la película “No Time To Die”

Con una lista de invitados compuesta por ganadores del Oscar y la realeza británica, la película de James Bond "No Time To Die" finalmente celebró su estreno en Londres.

La alfombra roja de mayor notoriedad en Londres desde el inicio de la pandemia

El clima húmedo no apagó los ánimos cuando Daniel Craig, vestido con un llamativo esmoquin de terciopelo rosa, y sus coprotagonistas, incluidas Lashana Lynch y Léa Seydoux, se reunieron para la película.

Daniel Craig on making #NoTimeToDie for the fans. pic.twitter.com/dbCRytXF74 — James Bond (@007) September 28, 2021

"No Time To Die", la película número 25 de Bond, había retrasado tres veces su estreno mundial, cuya fecha original era abril de 2020. Sin embargo, los cines de todo el mundo se vieron obligados a cerrar sus puertas e imponer restricciones de número de audiencia debido a la pandemia.

Un costo de producción estimado en 200 millones de dólares

La película de Universal Pictures y MGM marca la quinta y última salida de Craig como el agente secreto británico conocido por su amor por los autos rápidos y los artilugios geniales, terminando una serie de 15 años que comenzó con "Casino Royale" en 2006.

"Es un gran alivio. Fue muy importante para mí venir y celebrar con todo el resto del elenco y el equipo y llevarlo a los cines. Aquí estamos", dijo Craig. "Hace un año no pensé que eso iba a pasar", agregó.

Cuando se le preguntó qué era lo que más iba a extrañar de interpretar a 007, dijo: "La gente".

"No Time To Die" se encuenta entre las películas más esperadas de este otoño

"No Time To Die", que comienza su lanzamiento en el cine esta semana, ve a Bond salir de su retiro de una vida idílica en Jamaica para ayudar a localizar a un nuevo villano, interpretado por el ganador del Oscar Rami Malek, armado con una tecnología letal.

Bond vs Safin. #NoTimeToDie in cinemas from September 30. pic.twitter.com/edtNCtdFZ4 — James Bond (@007) September 27, 2021

La serie presenta al nuevo personaje Nomi, una agente 00, interpretada por Lynch. "Estoy feliz de que esté aquí y podamos celebrarlo de la manera que se merece", dijo Lynch.

"Sé que el mundo está esperando esta película", dijo Seydoux, quien repite su papel de "Spectre" como Madeleine Swann. "Intentamos dar lo mejor, dimos todo por esta película (...) y espero que a la gente le encante", detalló.

Entre la lista de invitados del estreno se encontraban el príncipe Carlos de Gran Bretaña y su hijo, el príncipe Guillermo. Como agradecimiento por su trabajo de primera línea durante la pandemia, también se invitó a trabajadores de la salud y miembros de las fuerzas armadas.

