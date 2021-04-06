Joe Biden: EU comenzará a vacunar en dos semanas a mayores de 16 años

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el objetivo de hacer que las vacunas de COVID-19 estén disponibles para todos desde los 16 años se adelantará casi dos semanas, al tiempo que afirmó que desde que asumió el cargo, ya se han administrado 150 millones de dosis.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará sobre la vacunación en el país https://t.co/ayc2nAYKRM — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 6, 2021

Biden ordenará a los estados que amplíen la distribución de vacunas a todos los adultos estadunidenses elegibles para el 19 de abril, dos semanas antes de la fecha límite del 1 de mayo anunciada previamente. Aún no ha sido autorizada ninguna vacuna para menores de 16 años, pero hay ensayos en marcha.

Biden confirmó al público que todos serán elegibles a lo largo del país.

Eso significa que los estadunidenses ya no tendrán que revisar en sitios web locales y estatales para ver si califican, señaló.

No obstante, el suministro de vacunas y la eficiencia en la administración de las dosis han mejorado de forma significativa en la carrera para lograr la inoculación de más gente en un momento en que circulan variantes más contagiosas de virus.

Biden: En EU vacunación de mayores de 16 años comenzará en dos semanas. REUTERS/Kevin Lamarque|KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Biden visitó un centro de vacunación en el Seminario Teológico de Virginia en Alexandria, Virginia, antes de hacer el anuncio en la Casa Blanca.

"Los gobernadores, demócratas y republicanos están trabajando para acelerar el programa de vacunación", dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, en Twitter.

Biden to move up COVID vaccine eligibility for all adults by almost two weeks - CNN Politics https://t.co/Ewelx1asRz — Ronald Klain (@WHCOS) April 6, 2021

Cuando había un suministro menor de vacunas, los estados limitaron inicialmente la distribución a los grupos de mayor riesgo, como los ancianos y los trabajadores de la salud.

Duplicó meta inicial

Cuando asumió el cargo en enero, Biden fijó un objetivo de administrar 100 millones de en sus primeros 100 días de mandato, que se cumplen a fines de abril. Esa meta se ha duplicado desde entonces a 200 millones de inoculaciones.

El COVID-19 ha provocado la muerte de más de 555 mil personas en Estados Unidos pero se han administrado más de 167 millones de dosis en el país. Cuatro de cada diez personas han recibido al menos una dosis de vacuna, una tasa muy por encima de la mayoría de los países.

Las vacunas autorizadas de Moderna y Pfizer/BioNTech requieren dos dosis, mientras que la de Johnson & Johnson requiere una sola. La vacuna de Pfizer está autorizada a partir de los 16 años, mientras que las otras dos pueden ser administradas desde los 18 en adelante.