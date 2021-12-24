Kimberly Potter, exoficial de policía de EU, culpable de asesinato

Un jurado de Minnesota declaró a la exoficial de policía Kimberly Potter, culpable de homicidio involuntario en el tiroteo fatal del automovilista afroamericano Daunte Wright, durante una parada de tráfico en la que descargó por error su arma de fuego en lugar de su Taser.

Un jurado de 12 miembros encontró a Potter, de 49 años, culpable de homicidio involuntario en primer y segundo grado por la muerte de Wright, de 20 años, a quien mató en el suburbio de Minneapolis del Brooklyn Center el 11 de abril con una bala en el pecho.

Potter, quien se derrumbó la semana pasada en el estrado mientras testificaba su remordimiento por el tiroteo, mostró poca emoción cuando la jueza Regina Chu leyó el veredicto.

El tiroteo provocó varias noches de intensas manifestaciones en el Brooklyn Center. Sucedió a unos pocos kilómetros al norte de donde Derek Chauvin, un exoficial de policía de Minneapolis, estaba al mismo tiempo siendo juzgado por matar a George Floyd, un hombre negro cuya muerte en 2020 durante un arresto había desencadenado protestas en ciudades estadunidenses por racismo y brutalidad policiaca.

"Kimberly Potter found guilty of manslaughter in the fatal shooting of Daunte Wright" https://t.co/AeAr8hsKnr — Flo Taylor (@Taylor155Taylor) December 24, 2021

Potter y Chauvin, ambos blancos, fueron condenados por asesinato contra un afroamericano

Captados por la cámara corporal de Potter, los hechos básicos del incidente no estaban en disputa en su mayor parte. Tanto los fiscales como los abogados defensores estuvieron de acuerdo en que Potter desenvainó por error el arma equivocada y nunca tuvo la intención de matar a Wright.

La cuestión era si el jurado consideraría que sus acciones fueron imprudentes en violación de los estatutos de homicidio involuntario del estado, o si atribuirían el incidente a un trágico error que no justificaba responsabilidad penal.

A lo largo del juicio, los fiscales enfatizaron los 26 años de Potter como oficial de policía, un nivel de experiencia que dijeron que hizo que su error fuera indefendible. Dijeron que ella ignoró su entrenamiento, que incluía cursos específicos de Taser en los meses previos al tiroteo, y tomó un riesgo consciente e irrazonable al usar cualquier arma contra el desarmado Wright.

Los abogados de Potter buscaron culpar a Wright por resistirse al arresto, que argumentaron había creado una situación peligrosa y justificó su uso de la fuerza. Aunque reconocieron su error, dijeron que sus acciones no eran criminales porque pensó que estaba usando su Taser y no sabía que había sacado su pistola.

Potter y Chauvin, ambos blancos, fueron condenados por asesinato contra un afroamericano.|POOL/via REUTERS

La defensa también se apoyó en gran medida en el Dr. Laurence Miller, un psicólogo que testificó sobre el "error de acción", o cuando una persona toma una acción con la intención de hacer otra. Miller dijo que esos errores eran comunes y pueden ser provocados por el estrés.

Para asegurar una condena por el cargo de homicidio involuntario en primer grado, los fiscales debían probar más allá de toda duda razonable que Potter causó la muerte de Wright mientras cometía el delito menor de uso imprudente de un arma de fuego, según la ley de Minnesota.

Por homicidio involuntario en segundo grado, se requirió que el jurado determinara que Potter era culpable de "negligencia culpable", lo que significa que creó un "riesgo irrazonable y conscientemente" se arriesgó a causar la muerte de Wright o daños corporales graves.

