Lula se reúne con ex rival político para unir fuerza contra Bolsonaro

El tsunami político en Brasil continúa, tras el polémico manejo de la pandemia que ha caracterizado al gobierno de Jair Bolsonaro.

En esta ocasión, dos expresidentes brasileños, que eran considerados rivales políticos, superaron diferencias con un objetuvo en común: impedir que el mandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro se vuelva a reelegir.

Lula da Silva se reunió con el expresidente de ideología de centro, Fernando Henrique Cardoso, también expresidente durante dos mandatos, para almorzar la semana pasada, una acción que acerca a la izquierda y el centro de Brasil para unir fuerzas en contra de Bolsonaro.

Lula publicó el viernes en las redes sociales una foto de los dos expresidentes chocando los puños con cubrebocas, lo que provocó un gran revuelo en la política brasileña.

A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio. pic.twitter.com/6f0mwcc3wI — Lula (@LulaOficial) May 21, 2021

Bolsonaro fue elegido en 2018 tras una ola de sentimiento antisistema y de oposición al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que había gobernado Brasil durante 13 años seguidos.

POPULARIDAD EN DECLIVE

La popularidad de Bolsonaro se ha desplomado durante la pandemia, que ha matado a casi 450 mil brasileños. El presidente minimizó la gravedad del virus.

Encuestas muestran que Lula podría derrotar a Bolsonaro en una segunda vuelta si las elecciones de octubre de 2022 se celebraran hoy. Lula parece decidido a desafiar a Bolsonaro el próximo año, pero no ha llegado a confirmar su candidatura.

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