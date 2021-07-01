Madre identifica desde Honduras a su hijo migrante de 2 años

La madre de un pequeño migrante de dos años que apareció llorando y semidesnudo, rodeado de basura y ropa tirada luego de que fue abandonado en una apartada carretera del sureste mexicano, se presentó ante autoridades migratorias en Honduras buscando reunirse con su hijo.

Mexican authorities find 2-year-old boy abandoned near migrant truck https://t.co/aFZ9iR4m74 pic.twitter.com/1nHq4HobtU — Reuters (@Reuters) June 29, 2021

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Migrante hondureño de 2 años de edad hallado en México

Después de que la noticia fue tomada por la prensa, con videos y fotografías del niño migrante a quien se le veía temeroso aferrado a una valla de metal, mientras agentes de seguridad se acercaban para resguardarlo, la mamá lo identificó, así lo informó la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado Veracruz, Lutgarda Madrigal.

"Ya apareció la mamá del niño migrante y está en Honduras. Como fue una noticia internacional, lo vio y fue a presentarse como la mamá del niño ante una autoridad migratoria", dijo la funcionaria. "Vamos a iniciar el proceso para que el niño sea retornado a su país", agregó.

El nombre de la madre y del pequeño se han mantenido en reserva.

La funcionaria detalló que el pequeño migrante, aunque está bien de salud y resultó negativo cuando se le aplicó la prueba de COVID-19 en un albergue del estado Veracruz, llora constantemente llamando a su mamá y papá.

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó sobre el hallazgo del pequeño y difundió imágenes de él junto a un camión de carga donde cerca de 100 migrantes de varias nacionalidades viajaban escondidos, muchos de ellos en precario estado de salud y a punto de asfixiarse.

Autoridades dijeron que un migrante, al parecer nicaragüense, no sobrevivió debido a las condiciones de hacinamiento en que se encontraban dentro del camión. Hasta ahora no está claro si el menor viajaba con su papá ni la fecha en que se reunirá con su mamá en Honduras.

Niños migrantes cruzan ilegalmente a Estados Unidos sin sus padres

En abril, una fuerte oleada de menores migrantes viajando solos, principalmente centroamericanos, llegó a México con la intención de ir a Estados Unidos de forma indocumentada.

La semana pasada, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó una instalación de la patrulla fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México e instó a centrarse en atender a los niños y dar soluciones prácticas para la migración.

Cada año, miles de migrantes atraviesan México para llegar a Estados Unidos. En algunos casos son víctimas de diversos delitos, situación que ha generado fuertes críticas de organismos internacionales como la ONU.

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