A un mes del sismo, Haití sigue sumergido en muerte y destrucción

Hace un mes, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Haití, reduciendo los edificios a escombros, a 8 km de la ciudad de Petit Trou de Nippes, a unos 150 km al oeste de la capital, Puerto Príncipe, a una profundidad de 10 km.

Eso hizo que el terremoto fuera potencialmente más grande y menos profundo que el terremoto de magnitud 7 que azotó Haití hace 11 años. Ese terremoto mató a decenas de miles, si no cientos de miles de personas, aplastó edificios y dejó a muchas personas sin hogar en lo que ya era la nación más pobre de América.

Este sismo, que ocurrió alrededor de las 8:30 a.m. hora local, golpeó más lejos de la capital. En Puerto Príncipe, se sintió con fuerza, pero no pareció haber causado daños importantes.

La ciudad grande más cercana era Los Cayos, con una población de alrededor de 126 mil habitantes, donde un gran hotel y otros edificios se habían derrumbado.

Haití sumergida en muerte, destrucción y olvido tras sismo.

El sismo en Haití dejó más de 2 mil muertos y 12 mil heridos

A finales de agosto de 2021, el número de muertos se situaba entre 2 mil 200 y 2 mil 500 personas con 12 mil heridos más. Más de 150 establecimientos de salud resultaron dañados y 28 estaban fuera de uso. Se destruyeron alrededor de 150 mil viviendas y 650 mil personas necesitan asistencia.

Los médicos en Haití lucharon en tiendas de campaña improvisadas para salvar la vida de cientos de heridos, incluidos niños pequeños y ancianos fuera de los hospitales.

Los haitianos se quedaron sin hogar después del terremoto, acurrucados en refugios de tiendas de campaña el 17 de agosto, cuando la tormenta tropical Grace azotó la región.

Los habitantes de Los Cayos aseguran que no han recibido ayuda para remover los escombros ni para reconstruir sus casas.

Haiti Since the Earthquake: A Decade of Empty Promises https://t.co/XPmk4IZEO7 — David Griffiths (@DavidGr07837209) September 15, 2021

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Incluso fuera de la crisis del terremoto, prevalece la escasez de alimentos, un tercio de la población haitiana carece de acceso seguro a los alimentos. A mediados de 2021, 40 distritos atraviesan una crisis de disponibilidad de alimentos y 130 mil niños sufren desnutrición aguda. Con los daños que causan a la agricultura y la cadena alimentaria, la intensificación de tormentas, inundaciones y erosión por el cambio climático es mucho de temer.

