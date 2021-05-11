Morena presenta reforma para que padres elijan orden de apellidos para hijos

Ciudad de México. Con el propósito de evitar prácticas de discriminación, senadores de Morena presentaron una iniciativa para reformar el artículo 58 del Código Civil Federal, a fin de que los padres y madres puedan registrar a sus hijos con los apellidos en el orden que definan.

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Los legisladores explicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que es inconstitucional obligar a registrar a un recién nacido anteponiendo el apellido paterno, pues ésta práctica relega a la mujer a un rol secundario en el ámbito familiar además de que establece un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de las mujeres en las familias y, en consecuencia, en la sociedad.

Imposición del apellido paterno

Se expone en el documento que la imposición del apellido paterno responde a un trasfondo histórico, en el cual la concepción del hombre como jefe y portador del apellido de la familia relega a las mujeres al papel de simples integrantes, lo que niega las funciones que realizan.

Señalan que no hay justificación para limitar el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos, a partir de prejuicios que pretenden perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares.