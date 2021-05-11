Morena rechaza que actuación de la Fiscalía contra candidatos de Nuevo León sea persecución

La dirigencia nacional de Morena rechazo que detrás de actuación de la Fiscalía en contra de candidatos a la gubernatura de Nuevo León sea una persecución contra los opositores políticos.

Dice que la que reforma propuesta por el presidente López Obrador y aprobada por el Congreso tipifica los delitos claramente.

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Mario Delgado aplaudido que hoy la Fiscalía de Delitos Electorales entre en acción pues aseguro que en el caso del prisita Adrián de la Garza incurrió en coacción y compra de votos y debe ir a la cárcel.

“Aunque se enojen los conservadores, celebramos decisión de que posibles delitos electorales, que nunca vio el INE, en Nuevo León, sean investigados por la fiscalía. En el caso de Nuevo León, no puede haber más pruebas que él, directamente está proporcionando la tarjeta, eso es un ilícito, está prohibido y los delitos electorales son de cárcel, que bueno que ya esté actuando la fiscalía. Por eso legislamos que fueran delitos graves porque queremos que se respete la voluntad de la gente y se dejen atrás los fraudes electorales para siempre. Entonces, no hay ningún uso político de las instituciones”, señalo en conferencia de prensa en Baja California Sur.