Cuatro personas murieron y 30 resultaron heridas en Alemania cuando el tren descarriló cerca de una popular estación de esquí y destino de senderismo al norte de Garmisch-Partenkirchen en Baviera, dijo la policía.

Quince de los heridos estaban recibiendo tratamiento hospitalario, dijo un portavoz de la policía.

Un portavoz de la policía, que no tenía detalles sobre las muertes, dijo que el tren con destino a Múnich estaba bastante lleno en el momento del accidente al norte de Garmisch-Partenkirchen, una estación de esquí en Baviera que también es popular entre los excursionistas en el verano.

Harald Bauer / Vocero de la policía:

Hoy a las 12:19 h. (1019 GMT) se produjo un grave accidente de tren aquí en el distrito de Garmisch-Partenkirchen. Un tren regional que partía de la ciudad de Garmisch-Partenkirchen con destino a Múnich descarriló poco después de salir de la estación”.

Varios vagones de tren volcaron y cayeron por un terraplén. Varias personas resultaron heridas y posiblemente, tengamos que llorar varios muertos. Inmediatamente se puso en marcha una gran operación de rescate. En el lugar se encuentra un gran número de efectivos de la policía y bomberos. Desafortunadamente, todavía no tenemos cifras exactas", aseguró el vocero de la policía Harald Bauer...

En total, 30 personas resultaron heridas en el accidente, dijo un portavoz de la oficina del distrito de Garmisch-Partenkirchen.

Había varios estudiantes a bordo del tren, informó el periódico regional Muenchener Merkur citando al periódico local Garmisch-Partenkirchen Tagblatt.

Las imágenes de televisión mostraban vagones de un tren regional de dos pisos atrapados entre las ramas de los árboles y rodando por un terraplén, así como personas que eran llevadas en camillas y de pie en las vías.

Muertos y heridos por accidente de tren que descarriló en Alemania.

Tren descarrilado deja 4 muertos y más de 30 heridos en Alemania

Todavía estaba en marcha una importante operación de servicios de emergencia, dijo la policía, y la vía férrea estaba actualmente completamente cerrada.

"Por ahora, la operación de rescate está en curso. Los heridos están siendo atendidos, los que no resultaron heridos están siendo atendidos y llevados a un punto de encuentro para ser recibidos por sus familiares. Al mismo tiempo, se está investigando la causa del accidente.

Los trenes regionales han experimentado un mayor número de pasajeros desde el 1 de junio, cuando entró en vigor un billete de bajo coste que permite viajar por toda Alemania.

No se proporcionó información sobre las identidades de los muertos o si el conductor estaba entre las víctimas.