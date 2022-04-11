Mujeres, niños y niñas de Ucrania, los más afectados: De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU dijo que los más afectados en esta operación militar rusa en Ucrania son: mujeres, niños y niñas, agregó que "representan el 90% de la población refugiada y se encuentran en alto riesgo de tráfico y de explotación".

Cerca de dos millones de niñas y niños han salido de #Ucrania 🇺🇦



📺: Escucha 👇 la intervención del Embajador Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad 🇺🇳https://t.co/VlwPuv77BH#MexicoUNSC pic.twitter.com/Jam8yYnlYL — Misión de México ONU (@MexOnu) April 11, 2022

Niños y niñas en peligro

Durante su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, Juan Ramón de la Fuente dió cifras estimadas de la UNICEF, de menores que han huido de Ucrania, "son casi ya 2 millones de niños los que han cruzado fronteras y muchos de ellos lo han hechos solos, no van acompañados".

De la Fuente agregó que, los niños de Ucrania que permanecen con sus familias o están a punto de salir del país también "corren el riesgo de ser víctimas del uso de armas con efectos indiscriminados".

El embajador de México ante la ONU pidió no olvidar el impacto en la salud mental que tendrá este conflicto armado a corto y mediano plazo, "los traumas de la guerra, que sufren tanto menores de edad como adultos, pueden llegar a ser graves e irreversibles", especialmente, "en familiares de víctimas mortales, sobrevivientes de ataques, desplazados y refugiados", agregó.

Mujeres ucranianas, ejemplo de solidaridad

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU destacó el papel de las mujeres de Ucrania durante los 47 días de guerra, "han sido las primeras en responder a las necesidades urgentes de sus comunidades", que sin importar la profesión, "son ejemplos de solidaridad y al mismo tiempo, evidencia de las dimensiones humanas más sensibles del conflicto", enfatizó.

México, como copresidente del grupo que lleva la agenda de mujeres, paz y seguridad, solicitó en voz del diplomático mexicano, en particular a ONU Mujeres, "continuen recolectando evidencia, datos desagregados y análisis con enfoque de género sobre las múltiples dimensiones del conflicto, incluida señaladamente la violencia sexual".

Con toda la información verificada que ha sido solicitada, el embajador de México ante la ONU dijo que posteriormente "habremos de convocar a reuniones de seguimiento para mantener el tema con la prioridad que se requiere".

Llamó a las mujeres de Ucrania "agentes de cambio fundamentales", que, "deben participar de manera plena, igualitaria y signifcativa en los procesos de toma decisiones y en las negociaciones de paz".

México condena ataques contra civiles

"México condena el reciente ataque a la estación de trenes de Kramatorks en el que perdieron al vida decenas de civiles que esperaban ser evacuados, incluidas mujeres y niños", dijo de la Fuente.

"Finalizo, reiterando nuestro llamado a un cese inmediato de las hostilidades, al acceso irrestricto y sin condiciones de la ayuda humanitaria y a la búsqueda de una solución diplomática del conflicto sin exclusiones", enfatizó Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU.

