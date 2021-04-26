“My Octopus Teacher”, la historia de amistad con un pulpo, gana Oscar

Los animales pueden vincularse fácilmente con los humanos, pero cuando un pulpo salvaje se hace amigo de un buceador y se convierte en su entrenador de vida, la historia obtiene una nominación al Oscar.

Amistad entre un pulpo y un ser humano

"My Octopus Teacher" comenzó como un proyecto de video personal del sudafricano Craig Foster para reavivar su conexión con la naturaleza al observar a un pulpo hembra. Él formó una profunda amistad con la molusco y compartió la vida secreta del invertebrado que habitaba en un impresionante bosque de algas. Foster documentó cada día de la pulpo hasta su muerte, que ocurrió después de aparearse y poner huevos.

"Lo realmente extraño es que, a medida que te acercas al pulpo, te das cuenta de que los seres humanos somos muy similares a ellos en muchos aspectos. Tuve un cambio radical en mi vida porque la única forma en que podía conocer a la pulpo era estando en el océano con ella". - Craig Foster.

La muerte del pulpo conmueve a la audiencia

Foster, quien lamentó la pérdida de la pulpo, mostró las imágenes a su compañera de buceo y directora Pippa Ehlrich, quien filmó material adicional del paisaje submarino cerca de la casa de Craig Foster. El codirector James Reed lo entrevistó para armar la narrativa.

"Hubo momentos en los que estaba editando y me emocioné en ciertas escenas. Creo que lloré cuando la pulpo murió". - Pippa Ehlrich.

Cuando la historia tiene tal impacto en las personas, "sabes que tienes algo poderoso que contar", agregó.

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El documental atrajo a una audiencia sorprendentemente amplia y así, ganó el Premio de Cine de la Academia Británica y también obtuvo su nominación al Oscar en la categoría de Mejor Largometraje Documental.

"Recibir miles y miles de correos electrónicos de personas que dicen sentirse conmovidas y que nunca volverán a comer pulpo, es algo maravilloso. La forma en que se se ha recibido la historia de amistad entre los pulpos y el ser humano es increíblemente enriquecedora". - Pippa Ehlrich.

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