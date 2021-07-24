Nuevo desastre en puerta; China se prepara para el tifón In-Fa.

A partir de este sábado al mediodía, la provincia de Zhejiang, en el este de China, aumentó al grado 1, el más alto en la escala, su nivel de emergencia por el tifón In-Fa, notificó el departamento provincial de gestión de emergencias.

A las 11 a.m. del sábado, el epicentro de In-Fa, el sexto tifón de este año, estaba a unos 395 kilómetros al sureste del condado de Xiangshan en Zhejiang, con una fuerza máxima del viento de 144 kilómetros por hora, según el departamento meteorológico provincial.

El departamento espera que el tifón se mueva hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora y toque tierra en las áreas costeras del este o noreste de Zhejiang entre la tarde y la noche del domingo.

Sunrise over Tropical Storm #InFa near the Japanese Miyako Islands. Maximum winds over 110 km/h. #台風6号 pic.twitter.com/F1pvEUcevv — Zoom Earth (@zoom_earth) July 24, 2021

El departamento de gestión de emergencias de Zhejiang ha instado a que se tomen medidas de prevención de inundaciones inmediatas, diciendo que las clases escolares, la producción, los mercados y el tráfico por carretera se suspenderán cuando se considere necesario.

La aldea de Zhuyang en la ciudad de Shaoxing se ha visto afectada por fuertes lluvias. El nivel del río se ha disparado y la carretera principal del pueblo se ha sumergido, y el punto de agua más profundo alcanza casi los 30 centímetros de altura. Las autoridades locales enviaron equipos de rescate para evacuar a los aldeanos a áreas seguras.

Nuevo desafío: China se prepara para el embate del tifón In-Fa

"En primer lugar, debemos minimizar las situaciones peligrosas. En segundo lugar, debemos acelerar la detección de peligros ocultos para garantizar que las personas sean trasladadas", dijo un rescatista en Zhuyang.

Las fuertes lluvias también hicieron que el agua ingresara a más de 100 casas en muchas aldeas, incluida la aldea de Liandong en la ciudad de Shaoxing, mientras que las autoridades locales organizaron activamente al personal para drenar el agua. Hasta el momento, se han enviado 240 rescatistas y se ha evacuado a más de 500 personas.

China se prepara para llegada del tifón In-Fa.

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En su ciudad vecina de Shanghai, el puerto de Yangshan ha evacuado a cientos de embarcaciones ya que la fuerza del viento en la costa ha alcanzado entre 89 y 102 km por hora y continuará fortaleciéndose, según la oficina de asuntos marítimos del puerto. Todos los grandes buques portacontenedores fueron evacuados en las primeras horas del sábado.

Desde este sábado hasta el próximo jueves, los tramos ferroviarios que se espera que se vean afectados por el tifón In-Fa en la región del delta del río Yangtze se suspenden para garantizar la seguridad de los pasajeros, según China Railway Shanghai Group Co., Ltd.

