El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió ayuda mundial para Afganistán y dijo que el pueblo afgano necesita un salvavidas ya que el país enfrenta la posibilidad de un colapso económico total. ONU pide ayuda mundial para evitar colapso económico en Afganistán

La población de Afganistán se enfrenta al "colapso de todo un país", ya que el índice de pobreza sigue aumentando, advirtió Guterres, en su discurso de apertura de una conferencia de ayuda de las Naciones Unidas para Afganistán en Ginebra.

"El pueblo de Afganistán necesita un salvavidas. Después de décadas de guerra, sufrimiento e inseguridad, enfrentan quizás su hora más peligrosa. Ahora es el momento de que la comunidad internacional los apoye. Y seamos claros, esta conferencia no es simplemente sobre lo que le daremos al pueblo de Afganistán, se trata de lo que debemos”, dijo Guterres.

Una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Según el secretario general de la ONU, incluso antes de que los talibanes tomaran el poder, los afganos ya estaban "experimentando una de las peores crisis humanitarias del mundo".

El jefe de la ONU dijo que ahora uno de cada tres afganos no sabe de dónde vendrá su próxima comida y sus servicios públicos básicos están al borde del colapso.

El éxodo de afganos tras la victoria de los talibanes y la reciente sequía severa, muchas personas podrían quedarse sin alimentos a fines de este mes, justo cuando se acerca el invierno.

La comunidad internacional debe encontrar formas de hacer que el efectivo esté disponible para permitir que la economía afgana respire; un colapso total tendría consecuencias devastadoras para la gente y correría el riesgo de desestabilizar a los países vecinos con una salida masiva, dijo.

Reactivar vuelos humanitarios.

A pesar de que los vuelos del Servicio Aéreo Humanitario de la ONU entre Kabul e Islamabad, Pakistán, se reanudaron el domingo, Guterres dijo que se necesitan "muchos más" vuelos de esta naturaleza para que los trabajadores de ayuda y los suministros humanitarios entren y salgan del país.

Imploró a la comunidad internacional que apoye el llamado urgente de la ONU, que pretende recaudar 606 millones de dólares para ayudar a 11 millones de personas en los próximos cuatro meses.

“Hoy hemos escuchado promesas por más de mil millones de dólares, lo que representa un impulso cualitativo al compromiso financiero de la comunidad internacional con el pueblo afgano”, dijo António Guterres.

Apoyo a Afganistán con más de 1,200 millones de dólares.

El coordinador humanitario de la ONU, Martin Griffiths, confirmó en sus comentarios de clausura de la reunión que se prometieron más de 1,200 millones de dólares en ayuda humanitaria y para el desarrollo, sumando la solicitud original y la respuesta regional.

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“El financiamiento será un salvavidas para los afganos que carecen de servicios básicos, para los niños que enfrentan el riesgo de desnutrición aguda, para las muchas mujeres y niñas que podrían perder su acceso a los servicios de salud reproductiva, y mucho más”, afirmó el coordinador de Ayuda de Emergencia y jefe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Cuando se le preguntó por la naturaleza de las garantías relacionadas con la asistencia de ayuda que los talibanes entregaron en una carta a la ONU el fin de semana pasado, el Secretario General explicó que hay dos documentos.

Compromiso de los talibanes.

“Uno garantiza todo el trabajo humanitario de la ONU y el respeto pleno de los talibanes a esa labor; y el otro dice que son capaces de brindar seguridad e incluso escoltas cuando haya situaciones que lo justifiquen”, precisó y agregó que eso permite ver “no sólo hay actitud de aceptación, sino también apoyo”.

Subrayó que el comunicado de los talibanes también llamó al respaldo internacional para el desarrollo, para combatir el tráfico de drogas y para la seguridad.

“Hay un claro interés de los talibanes de comprometerse con el mundo y creo que esto es lo que le da cierta influencia a la comunidad internacional”, puntualizó.

