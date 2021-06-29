Oxford: combinar Pfizer y AstraZeneca aumenta respuesta inmune

Una dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer cuatro semanas después de una de AstraZeneca producirá una mejor respuesta inmune que dar otra dosis de AstraZeneca, así lo reveló un estudio dirigido por la Universidad de Oxford.

NEW - An Oxford-led study has found:



• Mixed schedules of Oxford/Pfizer vaccines generate strong immune response vs #COVID19

• Immune responses differed according to order of immunisation,with #OxfordVaccine followed by Pfizer generating the better immune response



More info⬇️ — University of Oxford (@UniofOxford) June 28, 2021

Vacunación mixta de Covid-19 - Pfizer y AstraZeneca

El estudio, llamado Com-COV, comparó programas mixtos de dosis de las vacunas Pfizer y AstraZeneca, y encontró que bajo cualquier combinación producían altas concentraciones de anticuerpos contra el Covid-19.

Los datos respaldan la decisión de algunos países europeos, que han comenzado a ofrecer alternativas en las segundas inyecciones.

Matthew Snape, el profesor de Oxford detrás del ensayo, dijo que los hallazgos podrían usarse para dar flexibilidad a la distribución de vacunas, pero por sí mismos no son lo suficientemente grandes como para recomendar un cambio más amplio de los programas de vacunación aprobados clínicamente.

"Ciertamente es alentador que estas respuestas de anticuerpos se vean bien con los programas mixtos, pero creo que deben mantenerse los programas que han demostrado que funcionan, a menos que haya una muy buena razón para lo contrario", agregó en referencia a las vacunaciones con la misma inyección evaluadas en ensayos clínicos.

La mayor respuesta de anticuerpos se observó en personas que recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer, y ambos programas mixtos produjeron mejores respuestas que dos dosis de la vacuna AstraZeneca.

Una inyección de AstraZeneca seguida de Pfizer produjo mejor respuesta de anticuerpos que la de Pfizer seguida por AstraZeneca.

Intervalo de meses entre dosis de AstraZeneca mejoraría su eficacia

Los resultados corresponden a combinaciones de vacunas administradas con intervalos de cuatro semanas a 830 participantes.

Com-COV también está analizando programas mixtos durante un intervalo de 12 semanas y Oxford señaló que se sabía que la inyección de AstraZeneca producía una mejor respuesta inmune con un intervalo más largo entre dosis.

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En Reino Unido, las autoridades han sugerido un lapso de 8 semanas entre las dosis de la vacuna para los mayores de 40 y 12 semanas para otros adultos.

"Dada la posición de suministro estable del Reino Unido, no hay razón para cambiar los programas de vacunas en este momento", dijo el subdirector médico británico, Jonathan Van-Tam, y agregó que los datos en un intervalo de 12 semanas influirían en las decisiones futuras sobre el programa de distribución.

En Reino Unido, más del 80% de los adultos han recibido una dosis de la vacuna contra el Covid-19 y el 60% ha recibido el esquema de vacunación completo, es decir, dos inyecciones.

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