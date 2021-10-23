Por 5° día consecutivo aumenta número de muertes por COVID en Rusia

Rusia informó de 1, 075 muertes por COVID -19 este sábado 23 de octubre, su quinto récord diario consecutivo, mientras las autoridades se preparan para cerrar los lugares de trabajo en todo el país y bloquear los accesos a la capital del país, la ciudad de Moscú.

También se notificaron un récord de 37 mil 678 casos nuevos. A pesar de desarrollar una de las primeras vacunas del mundo contra COVID-19, Rusia ha vacunado solo a un tercio de su población, una de las tasas más bajas de Europa.

COVID-19 deaths in Russia hit record for fifth straight day as lockdown looms https://t.co/1nmWsOdjCm pic.twitter.com/JD7WS9B11H — Reuters (@Reuters) October 23, 2021

El jefe del sindicato regional de paramédicos de Moscú dijo que más niños se estaban enfermando, incluido un caso de un niño de ocho meses que tuvo que llevar al hospital.

"Los niños se enferman con COVID-19 con más frecuencia. Lo sé por mis colegas. Una vez tuve que llevar al hospital a un niño de ocho meses con COVID confirmado. Entonces, hay más niños que se enferman. Definitivamente lo están pasando mucho más fácilmente. Probablemente no todos deberían haber sido hospitalizados si tuviéramos un buen servicio de atención ambulatoria", dijo Belyakov.

No entienden gravedad del COVID, asegura médico ruso

Su opinión fue reflejada por Sergey Glukhnov, jefe de una unidad de cuidados intensivos en Barnaul, en el este del país, quien dijo que el número de jóvenes afectados había aumentado significativamente, y agregó: "La principal diferencia con el año pasado es que la enfermedad se agrava mucho más. El número de jóvenes afectados ha aumentado significativamente. Desde mi punto de vista, está relacionado con el hecho de que la gente no comprende claramente la gravedad de la situación que ocurrió con COVID"

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El presidente Vladimir Putin aprobó esta semana un cierre del lugar de trabajo en todo el país en la primera semana de noviembre, y la capital Moscú volverá a imponer un cierre parcial a partir del 28 de octubre, y solo se permitirá que permanezcan abiertas las tiendas esenciales, como farmacias y supermercados.