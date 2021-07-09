En Portugal turistas presentarán prueba negativa COVID para vacacionar

Los turistas en Portugal deberán mostrar una prueba COVID-19 negativa, un certificado de vacunación o prueba de recuperación para permanecer en hoteles u otros alojamientos de vacaciones, anunció el gobierno, ya que las infecciones continúan aumentando.

"Desde hoy hemos extendido el uso y exigencia del certificado digital a hoteles y otros establecimientos de alojamiento vacacional en todo el país. Y para acceder a restaurantes a partir del viernes, a las 19 horas y los fines de semana, en municipios considerados de alto riesgo y muy alto", dijo la Ministra de presidencia, Mariana Vieira Da Silva.

Portugal orders COVID test, vaccination proof at hotel check-in https://t.co/QmV2el8ACS pic.twitter.com/jFVHlqSXPx — Reuters (@Reuters) July 8, 2021

Los nuevos números de casos diarios de Portugal han aumentado de manera constante en las últimas semanas, volviendo a los niveles vistos por última vez en febrero, cuando el país estaba bajo un estricto bloqueo. Casi el 90% de los casos son de la variante Delta más infecciosa.

Portugal lucha contra variante de COVID Delta

A medida que se propaga la variante Delta, el país está luchando por salvar la temporada de verano, que suele ser ajetreada.

También se requerirán pruebas negativas, certificados de vacunación o prueba de recuperación para comer en el interior de los restaurantes de 60 municipios de alto riesgo, incluidos Lisboa y la ciudad de Oporto, los viernes por la noche y los fines de semana.

"En los hoteles de todo el país, se requerirá una prueba al momento del check-in. Es en el momento del check-in que los huéspedes deben mostrar el certificado digital o prueba de una prueba negativa, como una autoevaluación que se puede realizar frente al personal de recepción", dijo el Ministro de Economía, Pedro Siza Vieira.

En Portugal turistas deberán presentar prueba negativa de COVID.

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Los turistas y clientes de restaurantes pueden utilizar el certificado COVID-19 digital de la UE. Las pruebas rápidas de antígenos también serán válidas, dijo el ministro, y pueden ser proporcionadas por los hoteles al momento del check-in. Las nuevas reglas entrarán en vigor el sábado.

Los niños menores de 12 años acompañados por un padre o tutor están exentos.

El toque de queda nocturno, que ya está en vigor en 45 municipios, se extenderá a otros 15 municipios, incluida Faro, la principal ciudad del popular sur del Algarve.

Portugal, con una población de 10 millones, informó el jueves más de 3.000 casos diarios de coronavirus, lo que eleva el total desde el inicio de la pandemia a 899.295.

