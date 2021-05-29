Boris Johnson, primer ministro británico, se casa

El primer ministro británico, Boris Johnson, se casó con su prometida Carrie Symonds en una ceremonia discreta e íntima en la catedral de Westminster el sábado 29 de mayo, informaron los periódicos Sun y Mail on Sunday.

Una portavoz de la oficina de Johnson en el número 10 de Downing Street, residencia oficial y oficina de trabajo del primer ministro, se negó a comentar sobre los informes.

Ambos periódicos dijeron que los invitados fueron llamados en el último minuto a la ceremonia, que se llevó a cabo en el centro de Londres. También afirmaron y que incluso los altos cargos de la oficina de Boris Johnson desconocían los planes para el enlace nupcial.

Actualmente, las bodas en Inglaterra están limitadas a 30 personas debido a las restricciones vigentes por la pandemia de COVID-19.

UK PM Johnson marries fiancee in secret ceremony - The Sun https://t.co/WnUoFMpoet pic.twitter.com/Sg37ctYH11 — Reuters (@Reuters) May 29, 2021

Boris Johnson, de 56 años, y Symonds, de 33, han vivido juntos en Downing Street desde que Johnson se convirtió en primer ministro en 2019.

El año pasado anunciaron que estaban comprometidos y que estaban esperando un hijo, quien nació en abril de 2020 y fue nombrado como Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.

A principios del mes de mayo, The Sun informó que se habían enviado invitaciones de boda a amigos y familiares que informaban del evento, el cual supuestamente se celebraría en julio de 2022.

Johnson, conocido por su apariencia desaliñada y una oratoria extravagante, estuvo casado anteriormente con Marina Wheeler, con quien tuvo cuatro hijos. En septiembre de 2018 anunciaron que se habían separado y se divorciarían después de 25 años de matrimonio.

Johnson también estuvo casado una vez antes de Wheeler con Allegra Mostyn-Owen, por lo que Symonds será su tercera esposa.

¿Quiés es Carries Symonds, la nueva esposa de Boris Johnson?

Carrie Symonds es la pareja más joven de un primer ministro en 173 años. Es hija de uno de los fundadores del periódico de centro izquierda The Independent, Matthew Symonds, y de la abogada del diario, Josephine McAffee.

Creció en el suroeste de Londres antes de estudiar Historia del Arte y Teatro en la Universidad de Warwick para después unirse al equipo de prensa del Partido Conservador, en 2010.

Trabajó en la exitosa campaña de Johnson para su reelección como alcalde en Londres y se convirtió en la directora de comunicación del partido, pero se fue en 2018 para trabajar en el programa de Michael Broomberg de protección de los océanos "Oceana".