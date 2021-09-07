Protestan en El Salvador por imposición de bitcoin como criptomoneda

Más de 1,000 personas marcharon en la capital de El Salvador para protestar por la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, en medio de un despliegue inicial desigual de sistemas para respaldar la moneda digital.

Los manifestantes quemaron neumáticos y cohetones frente al edificio de la Corte Suprema alrededor del mediodía, hora local, mientras el gobierno desplegaba policías fuertemente armados en el lugar de la protesta.

La manifestación se produjo cuando el gobierno de El Salvador se apresuraba a solucionar los inconvenientes tecnológicos en el lanzamiento del primer día de bitcoin.

Inicia manifestación en la Plaza Salvador del Mundo contra el Bitcoin y la resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, del viernes pasado, que habilita la reelección presidencial. @alharaca_sv pic.twitter.com/w16x5YTNPy — María (@_kellyss) September 7, 2021

Más temprano este mismo martes, los salvadoreños que intentaban descargar la billetera digital "Chivo" descubrieron que no estaba disponible en las tiendas de aplicaciones populares. Luego, Bukele tuiteó que el gobierno lo había desconectado temporalmente para conectar más servidores y así poder atender la demanda.

"Esta es una ley que entró sin consulta, no considera los intereses de la población en general. Es una ley que ha entrado en vigor, sin la infraestructura tecnológica adecuada para su buen uso. Es una ley que nos obliga a utilizar una moneda volátil. Hay muchos riesgos relacionados con ella", aseguró Gloria Martínez, una de las manifestantes.

En El Salvador desconfían por volatilidad del bitcoin

Las encuestas indican que muchos salvadoreños desconfían de la volatilidad de la criptomoneda, que puede variar cientos de dólares en valor en un día. Esa opinión es compartida por muchos economistas preocupados por cómo afectará la estabilidad económica.

As El Salvador becomes the first country in the world to recognize the cryptocurrency as legal tender, wary migrant families view bitcoin as volatile and risky https://t.co/79gJBsxcHf pic.twitter.com/StygSJNBlY — Reuters (@Reuters) September 7, 2021

Sin embargo, otros lo han adoptado como una forma en que la gente común de un país pobre puede invertir en los mercados financieros.

Antes del lanzamiento, El Salvador compró 400 bitcoins por un valor de alrededor de $ 20 millones, dijo Bukele, lo que ayudó a impulsar el precio de la moneda por encima de los $52,000 por primera vez desde mayo pasado. Horas más tarde, sin embargo, bitcoin se había debilitado y la última vez bajó un 8,84% a 47.327,32 dólares.