El rock vuelve a sonar en París con un concierto en interior

La banda de rock francesa Indochine se presentó en una sala de conciertos en el centro de París ante 5.000 personas en un agradable regreso a la vida antes de la pandemia de Covid-19, con la excepción del uso de cubrebocas y los tests obligatorios.

El espectáculo en el Bercy Arena fue parte de un experimento lanzado por la autoridad hospitalaria de París con el objetivo de evaluar cómo se podrán reanudar los conciertos a medida que Francia ponga fin gradualmente a las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus.

Francia se prepara para realizar eventos multitudinarios

Los cafés y restaurantes reanudaron sus servicios a clientes a principios de este mes luego de un cierre de seis meses ordenado por el gobierno para tratar de contener la propagación de la infección. Pero los protocolos que rodean las salas de conciertos y otras reuniones multitudinarias aún no se han decidido.

"Primero, me encanta Indochine... Siempre es agradable asistir a un concierto y, además, podemos ayudar a la ciencia en estas pruebas, por lo que es un beneficio mutuo. El hecho de que podamos volver a ver gente, un concierto, música, todo eso, es realmente agradable", dijo Sandra Terrin, de 22 años.

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Prueba de salud pública, un concierto masivo

El evento experimental comprendió a 5,000 sujetos a los que se les permitió asistir al concierto después de hacerse una prueba de COVID-19 la semana pasada y luego otra el día del evento.

Los miembros del grupo serán evaluados nuevamente la próxima semana. Los resultados del experimento se conocerán a finales de junio.

"Es una prueba, ya veremos qué sale de ella, pero se hizo con mucho respeto a las medidas sanitarias". - Valerian Thomas, 39 años.

"Ponemos nuestras esperanzas en este experimento para ver si tendrá resultados positivos con respecto a la reapertura de espectáculos, conciertos y todo ese tipo de eventos. Creo que esto hará que las cosas progresen. Hemos visto que países vecinos hacen el mismo tipo de experimentos, mostrando resultados bastante buenos. No hay razón para que lgo salga mal aquí", dijo Lucas Bauneche, también de 22 años.

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