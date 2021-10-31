Rusia recomienda la vacuna COVID-19 Sputnik Light como refuerzo

Rusia recomendará usar la vacuna contra la Covid-19 de fabricación nacional Sputnik Light solo como refuerzo para las personas que ya han sido vacunadas, dijeron las agencias de noticias rusas citando al ministro de Salud el sábado.

Rusia había promovido anteriormente Sputnik Light -que comprende la primera inyección de su buque insignia de doble dosis Sputnik V- como una vacuna eficaz de forma independiente, así como un refuerzo que se puede combinar con vacunas no rusas.

"Ante el avance de la variante Delta, hoy se harán cambios a las recomendaciones metodológicas sobre las vacunas en las que se dirá: use solo Sputnik Light para la vacunación de refuerzo", dijo el ministro de Salud, Mikhail Murashko, según TASS.

"Vemos que se forma una inmunidad de mayor calidad tras la vacunación en dos etapas, y esto es de vital importancia para preservar la salud", dijo Interfax citando a Murashko.

El ministro habló durante un viaje a la región de Vladimir, al este de Moscú, después de que el presidente, Vladimir Putin, instó al ministro y sus adjuntos a visitar las regiones más afectadas por la última ola de la pandemia.

Sputnik Light ha demostrado una efectividad de 70% contra la variante Delta tres meses después de la inyección y es probable que se convierta en la principal vacuna del país en el futuro, dijo Rusia a principios de este mes.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo en una reunión de las naciones del G-20 por enlace de video el sábado que Sputnik Light podría usarse para aumentar la efectividad de otras vacunas.

Rusia informó el sábado de 40,251 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, su mayor recuento de casos en un solo día hasta el momento. Su cifra diaria de muertos, de 1,160, fue solo tres menos que un récord reportado el viernes.

#Rusia, Vladímir #Putin, anuncia en el marco de la cumbre del #G20 que la vacuna rusa de una sola dosis #SputnikLight puede ser empleada para impulsar la efectividad de otras vacunas contra el #Coronavirus. Dice que se trabaja en esta dirección con sus socios europeos. pic.twitter.com/9O2H8YRGfb — Radio 580 Nicaragua (@radio580nic) October 31, 2021

Eficacia de la vacuna Sputnik Light

De acuerdo al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDFI, por sus siglas en inglés), la vacuna Covid Sputnik Light demostró una eficacia de 79,4% en datos analizados 28 días de su aplicación durante el programa de vacunación en Rusia entre diciembre y abril.

Además, tiene un 70% de eficacia contra la variante Delta tres meses después de la inyección, y un 75% de eficacia en los menores de 65 años.

Los datos se basaron en los resultados de 28,000 participantes que recibieron la Suptnik Light y un grupo de control de personas no vacunadas de 5,6 millones en Rusia.

La vacuna ya es aplicada en diferentes países cono Nicaragua.