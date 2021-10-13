Se registró un nuevo naufragio de migrantes en una embarcación ilegal en la que iban 30 pasajeros de Cuba, Haití y de Venezuela que pretendía cruzar desde territorio colombiano hasta Panamá. Se agudiza la crisis humanitaria por la migración en Colombia.

El naufragio ha dejado tres muertos y seis desaparecidos, entre ellos un bebé de ocho meses.

Organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de crear un corredor humanitario.

Las autoridades intensifican la búsqueda de los seis migrantes, entre ellos tres menores de edad que se transportaban en una lancha que naufragó en Cabo Tiburón, cerca de la frontera con Panamá y que tenía sobrecupo, según testimonios en la zona.

21 personas rescatadas con vida

"Han sido rescatadas con vida 21 personas, cinco de ellas menores de edad. Así mismo fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres mujeres adultas: dos haitianas y una cubana", informó la Defensoría.

El contraalmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante Fuerza Naval del Caribe dijo que la búsqueda es "por medio de unidades de guardacostas, lanchas, unidades de superficie, un buque de la Armada Nacional que está en el área y un patrullero marítimo, un avión que con sus sensores y sus equipos nos facilita también la búsqueda en el área"

El naufragio también reveló que no solo haitianos intentan cruzar la peligrosa frontera entre Colombia y Panamá, ahora cada vez llegan más migrantes de nacionalidad cubana.

Carlos Camargo defensor del pueblo dijo: "Habíamos advertido y solicitado a la estación de guardacostas de Urabá qué se reforzarán las medidas de control, sobre todo por las embarcaciones ilegales que salen en horas de la madrugada para atravesar el golfo de Urabá".

Camargo dijo que "Son precisamente los niños niñas y adolescentes mujeres embarazadas y madres lactantes con bebés los principales afectados por esta crisis migratoria".

El peligroso camino en la selva del Darién

Hasta ahora, los migrantes se enfrentaban a la muerte al atravesar la selva del Darién. Después de recorrer miles de kilómetros desde Chile, llegaban a Necoclí, en Colombia, donde pagaban por embarcaciones legales.

Te puede interesar:

Médicos alertan sobre uso diario de aspirina

Una vez en Acandí, el último pueblo del lado colombiano, los traficantes los cruzaban por la trocha durante varios días hasta Panamá.

Sin embargo, desde agosto las autoridades colombianas y panameñas acordaron que solo permitirían el paso de 500 migrantes cada día.

Las empresas de transporte marítimo de Necoclí se ciñeron a ese cupo y los migrantes haitianos comenzaron a aglomerarse en la pequeña población.

Llegaron a ser cerca de 22,000 migrantes en un municipio de 70,000, en el que ya escaseaba el agua potable.

Traficantes del mar

Los traficantes del mar incluso han aumentado los precios, si en agosto, cobraban 350 dólares por llevarlos desde Necoclí hasta Panamá, hoy les venden cupos ilegales hasta en 550.

A estos muertos por el mar, se suma el medio centenar de personas que han perdido la vida intentando el cruce por la selva, una de las peores rutas en el camino de los migrantes hasta Estados Unidos.

De acuerdo con Unicef, 19,000 niños han caminado por la selva del Darién en lo que va de 2021.

