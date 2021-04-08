SpaceX lanza 60 satélites para el internet satelital Starlink

Un cohete Falcon 9, de SpaceX, llevó 60 satélites del proyecto Starlink a órbita de manera exitosa. Con esta misión, la décima del año, el proyecto logró colocar en menos de un mes 300 satélites en el espacio. Hoy 1,445 satélites ya conforman la red Starlink, aunque los planes a futuro indican que serán 42,000 las unidades necesarias para terminar el proyecto propiedad de Elon Musk.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX’s 10th mission this year pic.twitter.com/c15BveB3QE — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021

De acuerdo a la compañía, miles de lanzamientos más serán programados a medida que la compañía continúe construyendo su flota de estaciones repetidoras de banda ancha. La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, dijo que la red Starlink tiene actualmente un "alcance global", pero aún no tiene una "conectividad total a nivel mundial". "Esperamos que después de unos 28 lanzamientos, tengamos una cobertura continua en todo el (mundo)", dijo en una conferencia el martes. "Y luego, el plan posterior es continuar agregando satélites para proporcionar capacidad adicional. Haremos algunos lanzamientos polares a partir de este verano para obtener conectividad también sobre los polos".

Décimo vuelo exitoso de Starlink

El décimo vuelo del año de SpaceX comenzó a las 12:34 p.m. (hora local) en Cabo Cañaveral, cuando los nueve motores de la primera etapa del Falcon 9 se encendieron y aceleraron a toda potencia para impulsar el cohete de 70 metros. Luego de salir de la atmósfera inferior, la primera etapa de la nave (que realizó su séptimo vuelo) se apagó y regresó para aterrizar en un avión no ctripulado dos minutos y medio después del despegue. Tan pronto la segunda etapa del Falcon 9 alcanzó los 300 kilómetros de altura, desplegó los 60 satélites de Starlink de una sola vez a lo largo de una hora.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/9a7LUPYZue — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021

Proyecto Starlink

Starlink es una empresa que nació como proyecto de SpaceX para la creación de una constelación de satélites de internet con el objetivo de brindar un servicio de internet de banda ancha, velocidad alta y cobertura mundial a bajo costo. SpaceX ya tiene la aprobación para lanzar los miles de satélites que formarán la red Starlink. Actualmente se están realizando pruebas beta en América del Norte y Europa de su funcionamiento.

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