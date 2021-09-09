Subastan obras de arte de Warhol y Picasso valoradas en 600 mdd

Una casa de subastas anunció la venta de una colección privada de arte moderno y contemporáneo con piezas de Andy Warhol y Pablo Picasso valoradas en más de 600 millones de dólares, afirmando que se trata de la estimación más alta jamás realizada para una colección que sale a subasta.

Las 65 obras representan "un conjunto sin igual que traza los puntos más altos de los logros artísticos occidentales de los últimos 80 años", dijo la casa de subastas de perfil multinacional.

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Unveiling The Macklowe Collection - the greatest collection of Modern & Contemporary Art ever to appear at auction. 65 iconic masterpieces will be offered in two stand-alone auctions in November 2021 & May 2022. https://t.co/4OaVdsRPMm #TheMackloweCollection pic.twitter.com/49lDGZm8P0 — Sotheby's (@Sothebys) September 9, 2021

600 MDD, la estimación más alta para una colección a subasta

"No cabe duda de que esta venta cautivará a los mejores coleccionistas de todo el mundo y que pasará a la historia como un momento decisivo en el mercado del arte", dijo Charles Stewart, director general de la casa de subastas.

El anuncio es una buena noticia para revitalizar el mercado internacional del arte, que se recupera de la pandemia del COVID-19, que redujo las ventas y provocó despidos en galerías y concesionarios. Las ventas se desplomaron un 22% en el mercado del arte en 2020.

El magnate inmobiliario Harry Macklowe y su esposa Linda adquirieron las obras durante su matrimonio de décadas, pero un juez de Nueva York les ordenó vender la colección y dividir las ganancias durante su juicio de divorcio en 2018.

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La subasta será dividida en dos fechas

La casa de subastas ofrecerá la Colección Macklowe en dos ventas en Nueva York, una el 15 de noviembre y la segunda en mayo de 2022.

La primera subasta contará con obras icónicas como los retratos serigrafiados de Marilyn Monroe de Warhol, un enorme cuadro tritono de Mark Rothko y un paisaje marino de Gerhard Richter.

Otras piezas distintivas que serán vendidas en noviembre son la escultura "Le Nez" de Alberto Giacometti, una figura de nariz larga en una jaula; un cuadro de la serie "A Scattering of Blossoms" de Cy Twombly, y una escultura de Picasso dedicada a al poeta francés Guillaume Apollinaire.

