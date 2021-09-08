Conoce la ropa semidigital: prendas con animación virtual en 3D

Una peculiar colección que se "destapa" con la ayuda de las cámaras en dispositivos inteligentes. La colección de ropa semidigital está integrada por prendas reales con animaciones virtuales en 3D, cuyos diseños se "muestran" gracias a la realidad aumentada.

Conoce la ropa semidigital: prendas que se "actualizan" mediante realidad aumentada

Lo que a primera vista puede parecer una camiseta o una sudadera con capucha normal, "detrás" de ella se revela una animación virtual en 3D con la ayuda de la cámara de algún teléfono inteligente.

La marca ucraniana "FINCH" unió fuerzas creativas con la empresa local de "TI FFFACE.ME" para diseñar y desarrollar una colección de ropa semidigital: artículos reales que se pueden "actualizar" con ayuda de la realidad aumentada (AR) para lograr diferentes "looks" tanto en el mundo real como en digital.

Kateryna Biakova, cofundadora de FINCH:

"Al utilizar la realidad aumentada, un diseñador puede crear artículos más allá de las características físicas de las telas o elementos de la ropa, que no existen en el mundo real pero que pueden verse como objetos dinámicos en 3D en la realidad virtual".

La idea de ropa con realidad aumentada nació en el año 2019 pero la más reciente colección fue presentada en la Semana de la Moda de Ucrania que se efectúa a inicios de septiembre. Por ahora solo contó con siete diseños de artistas contemporáneos ucranianos y extranjeros.

Realidad aumentada para diferentes "looks" tanto en la vida real como en el mundo digital

Para lograrlo, se tiene que escanear un código "QR" impreso en la prenda, que instantes después activa una capa de "realidad aumentada" a través de un filtro de Instagram.

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Sus creadores aseguran que la colección promueve la sostenibilidad, ya que una sola pieza puede tener varios diseños y representar todo un guardarropa digital.

Daria Hlazkova, especialista en marketing:

"Está súper cool, súper nuevo, estoy asombrada. Creo que será muy rentable y popular porque todos usan teléfonos móviles. La gente grabará historias de Instagram en las fiestas y dirá lo genial que es".

Conoce la ropa semidigital: prendas con animación virtual en 3D|Valentyn Ogirenko/REUTERS

FINCH asegura que los diseños se pueden utilizar como una herramienta de comunicación o marketing, ya que provoca que los usuarios y espectadores inicien una conversación sobre los elementos del diseño virtual.

Sus precios van de los mil 400 a los tres mil 500 pesos por prenda, que además de una herramienta de comunicación, podría ser una alternativa para aquellos que se preocupan más por cómo se ven en las redes sociales, que en la vida real.

La colección se exhibirá en Dubái en la Expo 2020, una plataforma internacional para la innovación, la ciencia y el arte, que comenzará el próximo mes de octubre.