¡Sugar Rush! En California disfrutan de nuevo parque de diversiones

En California las familias disfrutan de una nueva experiencia en un parque de diversiones con una dulce temática. El llamado "Sugar Rush", incluye paletas gigantes, magdalenas y otros dulces.

Originalmente diseñado como un acceso para vehículos, el parque temático se transformó en una experiencia de caminata inmersiva, a medida que las restricciones del coronavirus continúan disminuyendo.

Se utilizaron 350 galones de pintura de colores brillantes para transformar el estacionamiento de 15 mil metros cuadrados de la galería comercial Woodland Hills Westfield. La decoración también cuenta con unicornios luminosos, jirafas y canguros, así como pasillos con espejos e incluso un avión de lunares.

En California disfrutan de nuevo parque temático. REUTERS/Mario Anzuoni|MARIO ANZUONI/REUTERS

"Nos gusta decir que Sugar Rush es Burning Man y Willy Wonka reuniéndose para una escisión radical y eso es lo que tenemos aquí", dijo a Reuters Jason Smith, director ejecutivo de Exeriential Supply, que creó el parque.

La visitante Jade Alonso dijo: "Definitivamente es una experiencia surrealista porque todo ha sido simplemente quedarse en el auto y no salir y ahora es solo caminar pero seguro, así que definitivamente es extraño".

Un parque con reglas especiales

Para cumplir con las pautas de salud y seguridad actualizadas, los visitantes solo pueden caminar hacia adelante pero nunca retroceder.

También hay una regla de "no dulces" en el parque para evitar que las personas se quiten las máscaras. En cambio, se reparten caramelos a los visitantes a medida que abandonan la experiencia.

En California disfrutan de nuevo parque temático. REUTERS/Mario Anzuoni|MARIO ANZUONI/REUTERS

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Aunque en la superficie, el parque puede parecer firmemente dirigido a los niños, Smith dice que el parque es para todos.

"Es fácil poner una sonrisa en la cara de un niño, colores, cosas brillantes, pero realmente queremos que mamá, papá, hermanos, hermanas, que son un poco mayores vengan aquí y lo disfruten de verdad. Creo que esto es algo diferente en que fue creada no solo para los más pequeños sino también para ellos", dijo.

Se espera que "Sugar Rush" siga abierto hasta el próximo 2 de mayo.