Cd. de México.- El Consejo General del INE discutía una sanción a Morena por su precampaña en San Luis Potosí cuando en su turno el consejero, Ciro Murayama, soltó: "La mera entrega de tarjetas, si no tienen dinero, es solo propaganda. El Tribunal Electoral avaló la entrega de tarjetas como propaganda".

El consejero negó que esta práctica sea un delito y encendió la mecha sobre un barril de pólvora en el mismo momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado el uso de tarjetas en la campaña de Nuevo León.

Lo que está prohibido es dar dádivas, kits, paquetes con mercancía, boletos para el cine. Pero mientras no haya recursos depositados en estas tarjetas, son meros cartoncillos, son propaganda, insistió Murayama tras recordar las sentencias del Tribunal Electoral en 2017 sobre casos similares en el Estado de México y Coahuila.

La respuesta del representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, sobrevino de inmediato. El también diputado acusó al consejero de prejuzgar un asunto y de violar el principio de imparcialidad en un tema que ya está en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en manos del Instituto Electoral de Nuevo León.

Acusan a consejero de violar imparcialidad

"Usted ya está juzgando temas por los que mi partido está denunciado a otros partidos", dijo Gutiérrez Luna.

Si usted mismo está diciendo que estos asuntos no son competencia del INE (al darse en una contienda local) está violando el principio de legalidad y de la imparcialidad, reiteró el representante partidista.

El presidente de Morena se subió minutos después a la contienda.

Mario Delgado reprobó la actitud del consejero Murayama: "deje de mostrar su parcialidad y dedíquese a temas que si le competen como el fraude electoral", escribió en Twitter.

Solo difundo una sentencia, reviró el consejero Murayama en la misma red social.