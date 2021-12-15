Tras tornados en Kentucky inmigrante mexicana ayuda a damnificados

Días después de que tornados azotaran Kentucky, Reina Guerra Pérez, inmigrante mexicana, está hospedando a cinco familias, 26 personas en total, que perdieron todo tras el paso de las tormentas.

Guerra Pérez sobrevivió al tornado que azotó Mayfield, Kentucky el viernespor la noche, su hogar y su familia quedaron intactos. Mientras su esposo sale para ayudar a limpiar parte de la destrucción durante el día, Guerra Pérez ayuda a cuidar a los niños y distribuir ayuda a las familias, ella dice que la necesitan más que ella.

Reina Guerra Pérez / Inmigrante mexicana:

Estamos poniendo algo de comida, algunos pañales en esta otra bolsa, toallitas húmedas y papel higiénico que nos han traído. A medida que la gente nos trae cosas, las distribuimos en diferentes bolsas.

Guerra Pérez recibió por primera vez a una docena de personas, todas miembros de la misma familia, antes de que llegara el tornado el viernes por la noche. Su casa, la única con sótano, fue el lugar donde reunió a todos.

Inmigrante mexicana apoya a damnificados por tornados en Kentucky.|REUTERS

"Nuestros teléfonos nos advirtieron que iba a haber un tornado, y luego reunimos a nuestra familia. Gracias a Dios tuvimos tiempo, porque tan pronto como todos entraron escuchamos los fuertes vientos, súper fuertes. Y cuando el trueno estalló, la casa tembló. Eso es lo que nos asusta y también asustó a los niños ", dijo Guerra Pérez.

"Una vez escuchamos los ruidos fuertes, que fue cuando los postes y las casas se caían, eso fue del otro lado. Todo esto sucedió en un segundo".

Lo peor del tornado pasó por alto su casa, pero los vientos aún eran lo suficientemente fuertes como para arrancar un árbol grande en su patio trasero. Pero el desastre aún los afecta.

"Nuestra casa está bien, nuestra familia está bien. Lo que falta son las mismas cosas que con todos los demás, sin agua, sin electricidad, sin gas. Estamos cocinando con la madera de los árboles caídos y manteniendo la comida caliente lo mejor que podemos puede ", dijo.

The deadly tornadoes that ripped through Kentucky over the weekend destroyed around 1,000 homes. One among them belonged to the Ramos family in Mayfield https://t.co/D1FvCnRSsz pic.twitter.com/8wFVxALfHr — Reuters (@Reuters) December 14, 2021

Inmigrante mexicana apoya a damnificados por tornados en Kentucky

Las cinco familias de su casa ahora son amigos y familiares. A dos de ellos les destruyeron sus casas, el resto se mantiene unido en busca de calor y apoyo.

Si bien el número de muertos en el estado se mantuvo en 74, el gobernador Andy Beshear dijo que una docena de niños se encontraban entre las víctimas de los tornados. El más joven era un bebé de 2 meses. El mayor en morir tenía 98 años, dijo.

Guerra Pérez, inmigrante mexicana, ha estado yendo a los puestos de socorro en todo Mayfield, recolectando suministros para aquellos que no pueden salir. No todo el mundo tiene un coche superviviente y algunos estaban confinados en casa antes de la tormenta.

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"El hombre al que fuimos a visitar ahora no puede salir. Se está recuperando de un accidente que tuvo en el que una hoja de metal prácticamente le cortó todo el labio superior, por lo que se está recuperando. Sin su esposa en casa y con tres niños pequeños, estamos felices de poder ayudar con algo de comida y mantas para que puedan mantenerse calientes", dijo.

Después de entregar los suministros, regresa a casa y anima a los ocho niños a sacar lápiz y papel para dibujar y jugar a la escuela. Las matemáticas son su materia favorita hasta ahora, y los niños mayores califican el trabajo de los pequeños.

Guerra Pérez se sienta por primera vez en todo el día y comienza a planificar las entregas del día siguiente.

Para la tarde de este martes, 18 mil hogares y negocios de Kentucky todavía carecían de energía, según PowerOutages.us, más de cuatro días después de que los tornados sorprendieran a la gente al golpear inusualmente a fines de año.

Más de 300 personas en Kentucky, así como en Arkansas y Tennessee, estaban alojadas en refugios de la Cruz Roja, y se espera que ese número aumente. Cientos más se han colocado temporalmente en complejos turísticos en parques estatales del área, según la Cruz Roja de Kentucky.