Trasplante cardíaco, pionero y exitoso a una bebé de dos meses

En España, un grupo de médicos salvó la vida de una bebé de dos meses gracias a una operación quirúrgica pionera de trasplante de corazón que había dejado de latir, procedente de un donante con un tipo de sangre diferente, dijo el Hospital Gregorio Marañón.

Two-month-old Spanish baby saved by pioneering heart transplant https://t.co/5Gk90nGzBA pic.twitter.com/nGhssjpxjE — Reuters (@Reuters) May 17, 2021

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"Ha sido magia por partida doble", dijo Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de sección de cirugía cardíaca infantil del hospital madrileño, quien explicó que tales técnicas no existían para los niños pequeños hace tres años y nunca antes se habían utilizado en un bebé tan pequeño.

El caso abre el camino para salvar a más bebés que necesitan trasplantes de corazón y son demasiado pequeños para usar dispositivos de apoyo ventricular hasta que obtengan un donante compatible.

Recuperan corazón sin palpitar, que volvió a latir dentro del pecho del receptor

La operación fue complicada porque el donante se encontraba en un hospital de otra región española y el corazón había dejado de latir durante unos minutos, requiriendo un procedimiento de reanimación. El hospital no reveló detalles sobre el donante.

La niña, Naiara, había sido diagnosticada con una enfermedad cardíaca congénita antes de nacer y pesaba solo 3,2 kilogramos cuando se realizó la intervención; tenía apenas dos meses de edad.

"Fue una experiencia nueva para nosotros, porque era el bebé de mas pequeño peso que hemos tenido para ponerle un corazón y además 24 horas antes había empeorado mucho, y si no le hubiera llegado un corazón probablemente no estaría aquí", dijo Manuela Camino, jefa de unidad de trasplante cardíaco infantil.

Contra todo pronóstico, lograron salvarle la vida a la pequeña

Con largas horas de sueño placentero, Naiara inició el proceso de recuperación.

Con 37,4 donantes por millón de habitantes, España fue el año pasado líder mundial en trasplantes, según la base de datos mundial sobre donación y trasplante de la Organización Mundial de la Salud.

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