Tren descarrila en Estados Unidos; hay al menos 3 pasajeros muertos

Al menos tres personas murieron el sábado después de que un tren de pasajeros de Amtrak se descarrilara en el centro norte de Montana.

La Oficina del Sheriff del condado de Liberty, dijo que las tres muertes se produjeron entre varias víctimas.

Catch the full presser with Superintendent David Brown addressing the incident with the injured officer. https://t.co/QcOnySCTt0 — Chicago Police (@Chicago_Police) September 25, 2021

El tren Empire Builder, que circula entre Seattle y Chicago, transportaba a unos 147 pasajeros y 13 miembros de la tripulación cuando cinco vagones descarrilaron cerca de Joplin, Montana, dijo Amtrak.