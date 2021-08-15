ÚLTIMA HORA: Justin Trudeau convoca a elecciones anticipadas

Este domingo, y a menos de dos años de las últimas elecciones, el primer ministro liberal Justin Trudeau, convocó a elecciones anticipadas para el 20 de septiembre.

Trudeau se reunirá con la gobernadora general, representante de la Reina Isabel II, para pedir la disolución de los Comunes, la cámara baja del Parlamento. Luego, el primer ministro dará una conferencia de prensa.

La razón de esta decisión se fundamenta en la poca capacidad de ejercicio político y administrativo como primer ministro con minoría parlamentaria.

Justin Trudeau pretende aprovechar las encuestas a su favor para disolver el parlamento y mejorar la posición de su partido.

Canadá ha anunciado recientemente que se enfrenta a una cuarta ola de Covid-19, debido al desarrollo de la variante delta, que es más contagiosa.

El país del norte cuenta con una de las mejores coberturas de vacunas del mundo: el 71% de los 38 millones de canadienses han recibido una primera dosis y el 62% cuenta con esquema completo.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Ya son más de 700 muertos por el sismo en Haití

