Ventas de McDonald’s crecen por comida inspirada en banda pop

Las ventas y ganancias globales para McDonald's Corp rebasaron el miércoles los objetivos de Wall Street, ya que sus restaurantes reabrieron y los clientes compraron sus nuevas hamburguesas de pollo "crispy" y combos inspirados en las comidas de la popular banda de pop surcoreana BTS.

Las ventas comparables de la cadena de comida rápida más grande del mundo se dispararon un 40,5% en el segundo trimestre y superaron los niveles previos a la pandemia en 2019 por segundo trimestre consecutivo. Los analistas esperaban un aumento del 39,81%.

En el último año, las cadenas de comida rápida resistieron con éxito la mayor parte del impacto de los confinamientos y restricciones, con atención desde los autos, precios competitivos y un enfoque nítido en los elementos principales del menú que impulsan la demanda.

Además de las nuevas incorporaciones a su carta, el aumento de las ventas de McDonald's en Estados Unidos se debió a un mayor tamaño de los pedidos y alzas en el precio de las comidas, lo que lo ayudó a contrarrestar la escasez de mano de obra en toda la industria y los mayores costos de los ingredientes.

McDonald's vende comida inspirada en banda coreana

"La comida tipo BTS generó visitas a nuestros restaurantes y aumentos significativos en las ventas de Chicken McNuggets, uno de los elementos de nuestro menú principal", dijo McDonald's.

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El combo de la "boy band" nominada al Grammy se lanzó en casi 50 países e incluye McNuggets de pollo, papas fritas y dos salsas.

Fast-food operator McDonald’s said its quarterly revenue rose 57% and profit more than quadrupled after getting a lift from sales of a celebrity meal inspired by Korean boy band BTS https://t.co/CMXtHwAXTX pic.twitter.com/rPMQnvNmlj — Reuters (@Reuters) July 28, 2021

El lanzamiento del combo de edición limitada ha provocado un entusiasmo frenético entre la gran base de fans de la banda y ha obligado a McDonald's a cerrar algunos puntos de venta en Indonesia.

Las ventas comparables en Estados Unidos aumentaron un 25,9% con respecto al año anterior, cuando la facturación de la cadena se vio afectada por las restricciones del Gobierno, incluida la capacidad limitada ofrecer cenas y el cierre de los comedores. En comparación con 2019, las ventas en el país crecieron casi un 15%.

Los analistas esperaban que las ventas en Estados Unidos crecieran un 23,84%, según los datos del IBES de Refinitiv.

Los ingresos totales aumentaron un 57% a 5.890 millones de dólares en los tres meses que terminaron el 30 de junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando McDonald's registró una caída del 30% debido a las restricciones del coronavirus.

Las ganancias netas se cuadriplicaron a 2.220 millones de dólares. Excluyendo ítems excepcionales, la compañía anotó una utilidad de 2,37 dólares por acción, superando las expectativas del mercado de 2,11 dólares por acción.