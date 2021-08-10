Víctima de Epstein demanda al príncipe Andrés por abuso sexual

Virginia Giuffre, presunta víctima del difunto millonario Jeffrey Epstein, demandó este lunes al príncipe Andrés de Inglaterra por agresión sexual.

En una demanda civil presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, Nueva York, la mujer de 38 años, acusó al duque de York de traficar y abusar de ella cuando era menor de edad.

Detalló que el príncipe Andrés la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Sin embargo, en noviembre de 2019, el príncipe Andrés dijo que no recordaba haber conocido a Virginia Giuffre.

Además, Giuffre ha dicho que Jeffrey Epstein la llevó a Londres para que conociera a Andrés.

Jean Luc Brunel- Epstein’s right hand man for sex trafficking is appealing to be released from jail in Paris. Let’s make some noise & help the Parisians keep this dangerous man off the streets. #SpeakUp #Epstein #Fight4Justice #France ⁦⁦#StandUp 🦋 https://t.co/1TfGoFJ78q — Virginia Giuffre (@VRSVirginia) July 21, 2021

Su demanda, en virtud de la Ley de Víctimas Infantiles, una ley del estado de Nueva York, fue firmada por su abogado David Boies. En ella acusa a Andrés de agresión e imposición intencionada de angustia emocional, y solicita daños y perjuicios no especificados.

"Pido cuentas al príncipe Andrés por lo que me hizo", dijo Giuffre en un comunicado. "Los poderosos y los ricos no están exentos de ser responsables de sus actos. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en silencio y con miedo, sino reclamar la propia vida hablando y exigiendo justicia".

