Morena dará a conocer los aspirantes de 9 gubernaturas: Noticias de hoy 13 de octubre de 2023 en FIA

Este viernes 13 de octubre de 2023, Morena dará a conocer a los finalistas del proceso interno para elegir a los candidatos de las gubernaturas de nueve estados de México rumbo a Elecciones 2024. Consulta toda la información de estas y las últimas noticias de hoy en México y el mundo aquí, en Fuerza Informativa Azteca.



Morena dará a conocer los aspirantes a candidatos para las nueve gubenaturas

El Movimiento de Regeneración Nacional hará públicos los resultados de las encuestas internas sobre los aspirantes a candidatos para las Elecciones 2024, en las que se elegirá gobernador en 9 estados del país, incluida la Ciudad de México.



¿Cristiano Ronaldo tendría que cumplir con la sentencia de los 99 latigazos en Irán?

Según medios de Irán, Cristiano Ronaldo habría sido condenado a 99 latigazos por el delito de adulterio, ello tras darle un abrazo a una mujer soltera. Cabe señalar que las muestras de afecto hacia una mujer soltera son severamente condenadas en ese país.



AMLO critica a EU por migración

Durante la mañanera de hoy, Andrés Manuel López Obrador aseguró que EU debería atender el tema de migración más allá de sólo pensar en reforzar el muro. Esto luego de que Biden diera luz verde para construir 32 kilómetros de muro en el sur de Texas para contener el flujo migratorio.



Un motín en el reclusorio Las Palmas, en el estado de Tabasco, dejó cinco muertos por presuntas amenazas de grupos criminales al interior del penal. Familiares de los internos solicitan que se dé a conocer la lista de los muertos, pues hasta este momento no se les han informado quiénes son.