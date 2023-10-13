La noche del jueves 12 de octubre se registró un motín en el reclusorio Las Palmas del municipio de Cárdenas, en el estado de Tabasco, el cual dejó como saldo cinco fallecidos. En el transcurso de las últimas horas se confirmó un deceso más.

Familiares de los internos solicitan a las autoridades locales que den la lista de los muertos, pues hasta este momento no se les han informado quienes son los hombres que perdieron la vida.

El motín habría iniciado por presuntas amenazas de grupos criminales que operan al interior del reclusorio.

Elementos antimotines llegaron hasta el ligar para asegurar el orden, pues los familiares bloquearon la carretera Cárdenas-Comalcalco...

Los reos se rebelaron contra las autoridades del penal y contra quienes supuestamente mantenían el control del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) y que amenazaban y extorsionaban a sus familiares.

🚨#AlertaVialADN

¡Tómalo en cuenta! Familiares de reclusos en el Penal de Las Palmas en Cárdenas, #Tabasco, cierran la carretera hacia Comalcalco en busca de detalles sobre un presunto motín ocurrido el jueves pic.twitter.com/zASvrPbfP6 — adn40 (@adn40) October 13, 2023

Entre las personas fallecidas fueron identificadas por fuentes policiales: "La Diabla", "El Borrego", Rubén "La Ardilla" y "El Lecho".

Personal de distintas corporaciones de seguridad se movilizaron hasta el penal y hasta la media noche continuaban con el operativo para retomar el control.

Los reos sublevados difundieron un vídeo donde se muestran con el rostro cubierto, algunos con palos en las manos, en el cual señalan las razones por las cuales se rebelaron.

#VIDEO | Se registró un #motín en el reclusorio Las Palmas de Cárdenas, #Tabasco; cuatro internos murieron.



Los reos se rebelaron contra quienes supuestamente mantenían el control del penal, mismos que dicen, amenazaban y extorsionaban a sus familias.https://t.co/w8ySuh9BK6 pic.twitter.com/IUR65tXgZR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2023

¿Qué originó el motín dentro del penal de Las Palmas?

El enfrentamiento se originó por el control de actividades ilícitas que se llevan a cabo en el interior del penal.

Los primeros reportes indican que el motín comenzó alrededor de las 10 de la noche, luego del recuento de los internos, cuando los reclusos se revelaron y tomaron el control de una de las celdas del penal, lo que ocasionó la pelea entre dos grupos de personas en reclusión.

En videos que circula en redes sociales, se observa a varios reclusos encapuchados y armados con piedras y palos, que gritan que lo sucedido fue porque los amenazaron con asesinar a sus familias.