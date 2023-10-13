Morena definirá a los aspirantes de nueve gubernaturas este viernes rumbo a las elecciones 2024

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dará a conocer este viernes los resultados de las encuestas internas sobre los aspirantes a candidatos para alguna de las 9 gubernaturas que próximamente se elegirán.

Los nombres que siga, serán considerados para seleccionar a las personas que participarán en los próximos comicios de 2024 en cada una de las gubernaturas, incluyendo la jefatura de la Ciudad de México (CDMX).

¡No cabe duda de que como La Laguna, ninguna! Hoy miles de militantes y simpatizantes de #Coahuila se sumaron al Acuerdo de Unidad para la Transformación.



Juntas y juntos vamos a luchar junto a nuestra Coordinadora de Defensa, la Dra. @Claudiashein, para hacer realidad el… pic.twitter.com/B99PBhGoK9 — Mario Delgado (@mario_delgado) October 12, 2023

¿Qué estados tienen elecciones en 2024?

Los estados que elegirán a su nuevo gobernador serán:



Chiapas, tras la salida de Rutilio Escandón de Morena.

Guanajuato, donde actualmente está Diego Sinhue Rodríguez (PAN) y Ricardo Sheffield, extitular de la Profeco ya alzó la mano.

Jalisco de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.

Morelos, donde está Cuauhtémoc Blanco de Encuentro Social, aliado de Morena.

Puebla, gobernado por Salomón Céspedes de Morena, tras la muerte de Miguel Barbosa.

Tabasco de Carlos Manuel Merino de Morena.

Veracruz, donde está Cuitláhuac García de Morena, donde ya alzó la mano Rocío Nahle.

Yucatán, gobernada por Mauricio Vila del PAN.

¿Qué morenistas participan en el proceso interno de Morena para las gubernaturas?

En la Ciudad de México, los principales morenistas que participan son Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Capitalina, y la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina.

En Puebla, los más conocidos son el senador Alejandro Armenta y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco. En Veracruz, se encuentra la todavía secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como el secretario de Gobierno estatal, Eric Cisneros Burgos.

Para Jalisco, el regidor Carlos Lomelí forma parte de los más aceptados por la población, también figura José María Chema Martínez, coordinador de los diputados locales.

En Chiapas se encuentran la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda; la senadora Sasil de León Villard; el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos; el senador Eduardo Ramírez Aguilar; Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y la diputada y empresaria Patricia Armendáriz.

Cabe destacar que aunque los aspirantes pasen a la siguiente ronda, se tomarán en cuenta otros factores para elegir a los candidatos representados por Morena para las gubernaturas en las elecciones más grandes de la historia del país.