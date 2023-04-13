Propone AMLO desaparición de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario

La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente López Obrador que extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y dispone su liquidación, por ser una institución ineficaz que no beneficio a productores de alta marginación.

La propuesta del Ejecutivo Federal abroga también la ley orgánica de la Financiera.

Se plantea que a Secretaria de Hacienda sea la responsable del proceso de extinción y liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fungirá como liquidador único del gobierno federal.

Alegan pocos resultados del organismo, por eso buscan desaparecerlo.

Entre los motivos para desaparecer el organismo destaca que hoy la Financiera es un organismo atrofiado, incapaz de cumplir con impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorara el nivel de vida de la población a través de créditos al sector, ya que durante 21 años de existencia otorgó empréstitos a pocos productores agrícolas, forestales y pesqueros a través de intermediarios financieros sin cobros eficaces, que no favorecieron al sector de alta marginación.

En la exposición de motivos, la iniciativa del presidente López Obrador señala que actualmente la cartera vencida de la Financiera Nacional de Desarrollo asciende a 8 mil 454 millones de pesos, de los cuales el 49.8 por ciento del monto se concentra en solo 10 clientes. Además de que reporta un alto índice de morosidad. También se indica una baja en la participación en el mercado de crédito del sector agropecuario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, turnó la iniciativa a la Comisión de Hacienda para su análisis, discusión y eventual votación.

Para este año 2023, el Congreso de la Unión no asignó recursos para los principales cuatro programa de la institución dedicada al desarrollo rural, lo que podría agilizar el proceso de desaparición de esta institución, después del proceso legislativo correspondiente.