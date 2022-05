Monreal mantiene aspiración para el 2024; “me asiste la razón”

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que mantiene su aspiración para las elecciones 2024, ya que aseguró que nunca ha sido “cobijado” por los poderosos” a lo largo de su carrera política de más de 20 años.

En entrevista con medios de comunicación, Monreal aseguró que la razón histórica y moral lo asiste en su aspiración por contender para las elecciones presidenciales de 2024.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/JgYB1ZduCg — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 17, 2022

“No voy a declinar en mi lucha a seguir mi aspiración legítima que me asiste la razón histórica, moral y quiero preguntar por qué se impediría mi participación, si tengo 25 años luchando a lado del Presidente, ¿quién podría decirme que no fui fundador de Morena?”, declaró.

Ricardo Monreal espera que el proceso dentro de Morena sea democrático para elegir a quien será el candidato presidencial para las elecciones de 2024, sin embargo, dijo que a pesar de que no tiene el apoyo de grupos o nomenclaturas, tiene el apyo de la gente.

“La libertad y democracia deben de imperar en Morena, debemos cuidar el proceso, debe ser democrático, aunque no lo esté siendo. Nunca he sido cobijado por poderosos, por las nomenclaturas, siempre he sido impulsado por la gente del pueblo y a ellos me someto. No voy a declinar en mi lucha, voy a luchar hasta al final, es una aspiración legítima”, declaró.

Monreal ve sólidas candidaturas de Morena para elecciones 2022

Ricardo Monreal dijo que apoya al Presidente cuando dice que se debe elegir al candidato para la presidencia en las elecciones de 2024 a través de una encuesta.

También explicó que estará saliendo a algunos estados del país en donde la gente le expresó su apoyo en su aspiración para las elecciones de 2024.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que apoyará al aspirante a la Presidencia de México que gane encuesta de Morena pic.twitter.com/2dnWK9hiPv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 17, 2022

“La gente expresa su sentir de manera espontánea y se los agradezco, he estado saliendo a partir de esta semana a visitar algunos estados del país”, anunció.

El líder de Morena en el Senado también aseguró que durante las visitas que realizó en algunos estados de México esta semana, en donde le expresaron su apoyo, vio que las candidaturas de Morena en los seis estados hay unidad y considera que habrá sorpresas el próximo 5 de junio.

“Estoy viendo mucho esfuerzo de unidad en los seis estados en donde habrá elecciones, Habrá una sorpresa porque Morena está muy fuerte en los seis estados. Me alegra mucho visitar y acompañar el esfuerzo que está realizando la militancia y simpatizantes de Morena de aliados.Veo una alianza muy sólida, veo el Partido Nueva Alianza, pero veo mucha fuerza y consistencia en los candidatos de Morena en los gobiernos estatales”, aseguró Monreal .