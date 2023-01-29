Novak Djokovic gana su décimo Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic se coronó en el Abierto de Australia, este domingo, tras vencer en tres sets (6-3, 7-6 y 7-6) al tenista griego Stáfanos Tsitsipás.

Con esta victoria, Djokovic igualó los 22 títulos de Grand Slam de Rafa Nadal, convirtiéndose a su vez, en el nuevo número uno del ranking de la ATP a nivel mundial.

Luego de su triunfo, su contrincante aseguró que “Djokovic es el más grande que ha tomado una raqueta de tenis”.

Djokovic es el tercer jugador más grande en asegurar el título del Abierto de Australia, por debajo de Ken Rosewall y Roger Federer.

¡HISTÓRICO! 🎾 Novak Djokovic gana su décimo @AustralianOpen tras derrotar en tres sets al griego Stéfanos Tsitsipás.



De esta manera, @DjokerNole iguala a Rafael Nadal con 22 títulos de Grand Slam. pic.twitter.com/yS93iVx5GW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 29, 2023

Celebran triunfo de Djokovic en redes sociales

A través de la cuenta oficial de Twitter, el Abierto de Tenis publicó una foto para felicitar al serbio, junto con un mensaje haciendo referencia a su décima victoria: “10 #AusOpen y sigue siendo fuerte."

Asimismo, el tenista español, Carlos Alcaraz, aprovechó para reconocer al serbio en redes sociales, donde publicó además una foto con él.

“¡Felicitaciones @DjokerNole por el Abierto de Australia y el número 1 del mundo! ¡Muy bien merecido! ¡Espero verte pronto en la cancha!” compartió.

Djokovic se perdió el Abierto de Australia en 2022 por no tener vacuna contra Covid-19

Cabe recordar que durante el Abierto de Australia del año pasado, Novak Djokovic no pudo participar debido a que no contaba con la vacuna contra Covid-19.

Tras una batalla legal, el jugador fue deportado y le cancelaron la visa, pues el gobierno señaló que su falta de inmunidad representaba un peligro para la población australiana.

A su ingreso al país, el 06 de enero de 2022, el serbio aseguró no había realizado ningún viaje en las últimas dos semanas antes de llegar; sin embargo, sus propias publicaciones contradijeron lo dicho, pues había posteado fotos de su Navidad en Belgrado.