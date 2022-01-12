Australia investiga si Djokovic mintió antes de entrar al país

Este martes, el Ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, anunció que continúa considerando si cancelar el visado de Novak Djokovic, el cual fue liberado por el juez Anthony Kelly, luego de permanecer arrestado desde el jueves.

Cabe señalar que el juzgador canceló la orden de retirarle el visado a Djokovic tras considerar que no existió tiempo suficiente para la extensión médica que le permitía entrar a Australia, sin necesidad de pasar 14 días en cuarentena por no estar vacunado contra Covid-19.

Por esta razón, ahora las autoridades australianas investigan si el tenista serbio por presunta irregularidad en su declaración para poder entrar al país.

De acuerdo con medios internacionales, Djokovic aseguró que no había realizado ningún viaje en las últimas dos semanas antes de llegar a Australia, lo que contradice sus propias publicaciones en redes sociales donde posteo que pasó Navidad en Belgrado.

En su declaración, el tenista aseguró que no viajó cuando le preguntaron ‘¿ha viajado o va a viajar en los 14 días antes de su llegada a Australia?’

|Reuters

Es importante señalar que, a pesar de que los abogados y Djokovic ganaron el juicio de deportación, el veredicto final continúa en manos del Ministro de Inmigración.

¿Por qué algunas autoriades Australia buscan sacar a Djokovic del país?

Novak Djokovic, un tenista opositor a la vacuna contra Covid-19, pretende participar en el Abierto de Autralia, el cual comenzará el 17 de enero, sin recibir antes las dosis necesarias para ingresar al país.

Uno de los argumentos más grandes para entrar al país por parte del deportista es que recientemente contrajó el virus, por lo que no se puede contagiar nuevamente en unas semanas.

“Le expliqué que había sido infectado recientemente con Covid-19 en diciembre de 2021 y sobre esta base tenía derecho a una exención médica de acuerdo con las reglas y directrices del gobierno australiano”, declaró el deportista en la presentación sobre su experiencia de detención en el aeropuerto de Melbourne.

De acuerdo con la agencia internacional, Reuters, Djokovic dijo a los oficiales de la Fuerza Fronteriza de Australia que realizó de forma adecuada su Declaración de Viaje y cumplió con los requisitos necesarios para ingresar a Australia con su visa.

